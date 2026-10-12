Poseł pyta Tuska: Rewelacje o zamachu nie zażarły, to odpalamy Pegasusa?

W niedzielę gremia rządowe i media grzmiały o planach "zamachu" na premiera i wicepremiera, natomiast w poniedziałek temat nagle zniknął. Tymczasem premier Donald Tusk nagrał kolejny filmik na swój kanał YouTube. Tym razem opowiadał o sprawie Pegasusa. Nagranie zostało zatytułowane "Tego o Pegasusie jeszcze nie słyszeliście". Dziennikarz Rafał Otoka-Frąckiewicz napisał w reakcji, że premier mówi o kwestiach, które były znane od 2022 roku.

Szef rządu mówi w swoim filmiku m.in. o tym, że ludzie odpowiedzialni za sprawiedliwość i za bezpieczeństwo państwa z poprzedniej ekipy rządzącej dopuścili się "zbrodni stanu i za to będą odpowiadać".

Nagranie premiera skomentowali również inni dziennikarze i politycy, w tym Piotr Gursztyn, publicysta tygodnika "Sieci" i w kilku wpisach Radosław Fogiel.

Tusk: Tego o Pegasusie nie słyszeliście. Rewelacja ostatnich godzin

– [...] Rewelacja ostatnich godzin, potwierdzona przez służby, przez ABW: oni podpisali umowę, w której zapłacili firmie z Izraela ponad 30 mln zł za system, za to narzędzie inwigilacji, śledzenia, podsłuchiwania, podglądania, nad którym de facto nie mieli kontroli, bo kontrola pozostawała w rękach Izraela i firmy izraelskiej – mówi Tusk.

Gursztyn: Czy ten nieszczęsny człowiek nie ma obok siebie jakiejś życzliwej i rozsądnej osoby?

"Czy ten nieszczęsny człowiek nie ma obok siebie jakiejś życzliwej i rozsądnej osoby, która by mu szczerze powiedziała, aby nie robił dzień w dzień z siebie idioty? Przez długie lata wszystko można było powiedzieć o Donaldzie Tusku, ale nie to, że jest głupi. W ostatnim czasie coś się zmieniło. Co mogło się stać?" – napisał dziennikarz

Fogiel: Rewelacje o zamachu nie zażarły, to odpalamy Pegasusa?

Komentarz zamieścił także poseł PiS Radosław Fogiel. "Rewelacje o zamachu nie zażarły, to odpalamy Pegasusa? Może gdybyście się skupili na wyposażeniu służb w odpowiednie narzędzia, a nie na politycznej nagonce, to byłyby skuteczniejsze w zapobieganiu tragedii. Ale trzeba też czytać raporty, a nie trzymać je pół roku na biurku" – czytamy w jego wpisie na X.

Czytaj też:

Ataki w szkołach a ustawa Tuska. Pejo: Nie mają absolutnie nic wspólnego Czytaj też:

Poseł apeluje do Tuska: Polski podatnik to nie bankomat Zełenskiego