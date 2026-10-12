Poseł apeluje do Tuska: Polski podatnik to nie bankomat Zełenskiego

W niedzielę premier Donald Tusk rozmawiał telefonicznie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Po rozmowie obaj politycy opublikowali w social mediach krótkie informacje o tematyce, jaką poruszyli. Polityk z Warszawy podtrzymał swoją gotowość do kontynuowania wspierania wojny Kijowa i Moskwy po stronie Kijowa.

Zełenski przekazał Tuskowi potrzeby obronne Ukrainy

"Po dzisiejszej rozmowie z Wołodymyrem Zełenskim jestem absolutnie pewien, że nikt i nic nie złamie Ukrainy i jej Prezydenta w ich walce przeciwko rosyjskiej agresji. Zapewniłem go, że może liczyć na pełną solidarność Polski i Europy z narodem ukraińskim" – napisał szef polskiego rządu. Prezydent Ukrainy podkreślił w swoim wpisie między innymi, że przekazał Tuskowi potrzeby obronne Ukrainy.

Mulawa: Czy premier zażądał wreszcie rozliczenia z dotychczasowej pomocy?

"To się nigdy nie skończy... Czyli kolejna lista oczekiwań i pytanie: co tym razem Tusk obiecał Zełenskiemu na koszt polskich podatników?" – pyta poseł Konfederacji Krzysztof Mulawa.

"Ale mnie zastanawia coś jeszcze. Czy premier w końcu zażądał pełnego rozliczenia dotychczasowej pomocy? Czy zapytał, na co konkretnie poszły miliardy złotych przekazywane przez Polaków? Czy poruszył temat kolejnych afer korupcyjnych na najwyższych szczeblach ukraińskiej władzy i tego, jak korupcja podważa zaufanie do międzynarodowej pomocy? Czy może znów skończyło się na deklaracjach wsparcia, a o rozliczeniach nikt nawet nie wspomniał? Przy okazji, ciekawe czy poruszył temat coraz silniejszego kultu banderowców i morderców z UPA?" – zapytał Krzysztof Mulawa.

"Panie Tusk, polski podatnik to nie bankomat"

"Panie Tusk, polski podatnik to nie bankomat, a pomoc nie może oznaczać czeku in blanco! Mamy gigantyczny deficyt, służbę zdrowia w kryzysie, Polacy umierają w kolejkach bo nie ma na nic pieniędzy!" – napisał poseł.

"Zanim padną kolejne obietnice, Polacy mają prawo wiedzieć: ile przekazaliśmy, na co poszły te pieniądze i jakie mechanizmy kontroli zagwarantowano" – przypomniał parlamentarzysta Konfederacji. "Panie premierze, czy potrafi Pan wreszcie rozliczyć pomoc, której już udzieliliśmy, zanim zacznie Pan obiecywać następną?" – zwrócił się do premiera Mulawa.

"POLSKA to nie bankomat Zełenskiego! Kiedy wreszcie zacznie Pan myśleć o Polakach, ich zdrowiu, bezpieczeństwie i pieniądzach, które zarabiają ciężką pracą? Polacy, jeżeli macie dosyć tego rozdawnictwa nagłośnimy tą sprawę, udostępnicie ten post!" – zaapelował poseł.

Czytaj też:

Dawanie Zełenskiemu sprzętu na wojnę? Jasne stanowisko Magyara Czytaj też:

"W dużej mierze nasza wojna". Tusk: Polska stała się regionalnym mocarstwem Czytaj też:

Chciał wysyłania kobiet na wojnę. Znów ma radę dla Kijowa