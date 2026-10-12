Jaki naprawdę jest stan papieża? Włoska prasa o zdrowiu Leona XIV

"Nawet jeśli guzek w płucach okazałby się złośliwy, papież ma bardzo duże szanse wyzdrowienia” – napisał na swojej stronie internetowej włoski tygodnik "Famiglia Cristiana” w parę godzin po ogłoszeniu przez Leona XIV zamiaru poddania się operacji w Klinice im. Agostina Gemellego. Opinię wybitnego onkologa prof. Francesca Cognetti przytacza dziś wiele włoskich dzienników.

"La Repubblica” na poparcie słów prof. Cognettiego cytuje prof. Lorenza Spaggiari, który kieruje mediolańską kliniką chirurgii płuc w Europejskim Instytucie Onkologii, który zaznacza, że przez trzy tygodnie po operacji papież nie powinien wyruszać w podróż samolotem. Istnieje ryzyko, że powietrze, które mogłoby znajdować się w płucach po zabiegu, spowodowałoby dodatkowe komplikacje.

Dziennik "Avvenire” związany z Konferencją Episkopatu Włoch materiał poświęcony zdrowiu papieża tytułuje "Czas powiedzieć papieżowi, że go kochamy”. Dziennik przytacza słowa przewodniczącego włoskiego episkopatu kard. Matteo Zuppiego: "Wasza Świątobliwość nie jest sam. Jesteśmy z Jego Świątobliwością” i pisze o wsparciu wyrażonym w niedzielę przez prezydenta Włoch Sergio Mattarellę w imieniu wszystkich Włochów.

Prasa przytacza również słowa premier Giorgii Meloni, która zwróciła uwagę na pogodę ducha, z jaką papież w niedzielę, podczas tradycyjnego spotkania na południowej modlitwie "Anioł Pański”, przekazał wiernym informacje o swoim stanie zdrowia.

Prasa o stanie zdrowia papieża

"Corriere della Sera” na stronach poświęconych papieżowi zamieszcza wywiad z kard. Marcellem Semeraro, prefektem Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych, który podkreśla, że "nie ma co dramatyzować”. Hierarcha zwraca też uwagę, że słowa Leona XIV były słowami "kogoś z rodziny, kto zachęcając do zachowania pogody ducha jest przy tym bardzo ludzki”. W wypowiedzi dla "La Repubbica” kard. Semeraro podkreśla, że papież "zachowuje się jak ojciec, który musi powiedzieć swoim dzieciom o problemie, jaki się pojawił. "Pocieszające jest”, iż ton zapowiedzi Leona XIV "nie był alarmujący”.

Włoscy dziennikarze zwracają uwagę, iż nieoczekiwana decyzja poddania się operacji w najbliższych dniach mogła zostać podjęta tak, aby zabieg nie miał wpływu na przewidzianą od 6 do 17 listopada podróż do Urugwaju, Argentyny i Peru. "La Repubblica” podaje, że papieska zapowiedź była "całkowitym zaskoczeniem” również dla większości pracowników Kurii Rzymskiej i "tylko niewielu o niej wiedziało”.

Dziennik przytacza wypowiedź blisko zaprzyjaźnionego z Leonem XIV przłożonego generalnego Zakonu św. Augustyna o. Alejandro Moral Antona, że papież "pragnie, by operacja odbyła się jak najszybciej, aby nie odwoływać zaplanowanych w listopadzie podróży”. Watykanista "La Repubbliki” podaje, że o pierwszych wynikach badań specjalistycznych Ojciec Święty został poinformowany niecały miesiąc temu, a ledwie kilka dni temu zapadła decyzja o hospitalizacji. Decyzja ta miała jakoby przyspieszyć nominację kard. Luisa Antonio Tagle na stanowisko Dziekana Kolegium Kardynalskiego, ogłoszoną 9 października.

Turyńska "La Stampa” relacjonuje niepokój, jaki na całym świecie wzbudziła papieska zapowiedź poddania się operacji. Watykanista Giacomo Galeazzi obawia się, że "choroba (Leona XIV) nie pozostanie bez wpływu na sytuację geopolityczną” a w sferze "dyplomacji i etyki na sprzeciw wobec autokratycznych przywódców oraz tych, którzy dążą do eskalacji napięcia”. W rozmowie z "La Stampą” wybitny włoski socjolog, politolog i religioznawca prof. Franco Garelli zwraca uwagę, że "Leon XIV uosabia siły przeciwstawiające się globalnej polityce silniejszego, lecz jeśli jego stan zdrowia wpłynąłby na opóźnienie pewnych działań, konsekwencje mogą mieć zasięg ogólnoświatowy”.

Wielu włoskich komentatorów dyskutuje o tym, że zły stan zdrowia papieża mógłby wywrzeć wpływ na sytuacje geopolityczną. W świetle najnowszych informacji o "energetycznym rozejmie” między Moskwą a Kijowem, dyskusja ta dotyczy przede wszystkim sytuacji na Ukrainie.

Czytaj też:

Mimo operacji Leon XIV nie rezygnuje z zaplanowanych wyjazdów