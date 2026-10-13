Odeszli z TV Republika. Wiadomo, gdzie trafili

Newsmax Polska wzmacnia redakcję kolejnymi osobami związanymi wcześniej z innymi stacjami informacyjnymi. Jak ustalił portal Wirtualnemedia.pl, do zespołu dołączyli Maciej Strug i Michał Trześniewski, byli prezenterzy Telewizji Republika oraz były wydawca TVP World Franciszek Beszłej.

Strug i Trzaśniewski w Newsmax Polska. Wcześniej odeszli z TV Republika

Według ustaleń serwisu, Maciej Strug rozpoczął pracę w Newsmax Polska tydzień temu. W nowej stacji zajmuje się relacjonowaniem wydarzeń jako reporter. Informację o jego zatrudnieniu potwierdziło biuro prasowe kanału.

Zespół Newsmax Polska tworzy również Michał Trześniewski, który wcześniej był prezenterem Republiki. Z nową redakcją jest związany od początku września i również pracuje jako reporter.

Kolejną osobą, która dołączyła do stacji, jest Franciszek Beszłej. Od początku października pełni funkcję wydawcy. Wcześniej pracował na tym stanowisku w TVP World. Biuro prasowe Newsmax Polska potwierdziło Wirtualnemedia.pl informacje dotyczące całej trójki.

Maciej Strug zakończył współpracę z Telewizją Republika z końcem września 2026 roku. Wcześniej był związany z TVP, gdzie pracował jako reporter "Teleexpressu". Po zmianach w mediach publicznych w 2024 roku przeszedł do stacji Tomasza Sakiewicza. Prowadził tam między innymi program "Republika Wieczór".

Michał Trześniewski był związany z Republiką od początku istnienia stacji, czyli od 2013 roku. Prowadził serwisy informacyjne oraz program "Suma Dnia". Był również gospodarzem "Wolnych Głosów Zagranica", poświęconych aktualnym wydarzeniom politycznym i społecznym na świecie, a także autorskiego "Magazynu Wojskowego". Dziennikarz relacjonował również wydarzenia jako wysłannik i korespondent wojenny TV Republika w Kijowie i okolicach.

Franciszek Beszłej z TVP World był związany od 2021 roku. W anglojęzycznym kanale informacyjnym Telewizji Polskiej zajmował się tematami dotyczącymi historii, polityki i społeczeństwa.

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