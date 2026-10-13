Mentzen o "cichej ustawie": Dlatego Tusk robił z siebie kretyna

Sejm przyjął w czwartek ustawę o zabezpieczeniu społecznym osób wykonujących zawód artystyczny. Nowe przepisy przewidują dopłaty do składek emerytalnych artystów. Do sprawy odniósł się Krzysztof Stanowski, który od początku krytykował to rozwiązanie.

– Wiecie dlaczego Tusk przez ostatnie kilka dni robił z siebie kretyna? Żeby przykryć ustawę o emeryturach dla artystów. Tak, ten temat, który był tak głośny wiosną, wrócił i Sejm przyjął emeryturę dla artystów i nikt tego nie zauważył dzięki Donaldowi Tuskowi – stwierdził polityk Konfederacji.

Mentzen w nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych ocenia, że pieniądze podatników pójdą teraz na "nierobów" pokroju Jasia Kapeli.

– Teraz będziemy wszyscy musieli się składać dla emerytury, dla tych nierobów i beztalencia jak Jaś Kapela, czy inni koledzy i koleżanki minister Cienkowskiej, którym się nie chce zapracować na własną emeryturę. Nie dość, że dopłacamy do emerytur hindusom, Ukraińcom, będziemy jeszcze płacić na artystów – stwierdził poseł Konfederacji.

Dopłaty do emerytur artystów. Co wprowadza ustawa?

Za przyjęciem ustawy o zabezpieczeniu społecznym osób wykonujących zawód artystyczny zagłosowało 232 posłów, 197 było przeciw, a czterech wstrzymało się od głosu. Projekt, który został przygotowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zakłada, że artysta, który osiąga niskie lub nieregularne dochody, otrzyma dopłaty do składek ZUS. Pieniądze nie trafiałyby na konta twórców, lecz bezpośrednio do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wsparcie ma obejmować osoby, których średnie miesięczne przychody z ostatnich trzech lat nie były wyższe niż 125 proc. minimalnego wynagrodzenia, czyli ok. 68 tys. zł brutto rocznie.

Ponadto artysta będzie mógł korzystać ze świadczeń chorobowych oraz urlopów macierzyńskich. Rząd szacuje, że z rozwiązań mogłoby skorzystać ok. 20 tys. osób.

Czytaj też:

"Partycypuj w systemie, zamiast być pasożytem". Stanowski nie wytrzymał Czytaj też:

Znani muzycy wprost o dopłatach. "Sprzątaczka też by chciała"