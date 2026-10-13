Komisja Wenecka zabrała głos ws. TK. Ostra reakcja Pałacu Prezydenckiego

W wydanych dzisiaj rekomendacjach Komisja Wenecka stwierdza, że prezydent nie może odmówić przyjęcia ślubowania sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Jeśli taka sytuacja ma miejsce, wtedy sędzia może złożyć ślubowanie bez obecności głowy państwa, pod warunkiem zachowania jego istotnych elementów.

Jednocześnie Komisja rekomenduje "zapewnienie stosowania odpowiednich przepisów regulujących składanie ślubowania przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego zgodnie z ich celem ustawowym". Zgodnie z tą sugestią, prezydent powinien odebrać ślubowanie niezwłocznie "nie roszcząc sobie prawa do kontroli procedury ich wyboru".

Politycy koalicji 15 października nie kryją satysfakcji z decyzji Komisji. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek stwierdził, że "złożenie ślubowania przed głową państwa wynika wyłącznie ze zwykłej ustawy i ma charakter ceremonialny, a nie władczy".

Pałac Prezydencki komentuje opinię Komisji Weneckiej

Rekomendajce skomentował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Podkreślił, że opinie Komisji "nie unieważniają i nie zmieniają polskich przepisów ani nie mogą wpływać na decyzje parlamentu czy prezydenta RP". Dodał, że "Komisja nie może też wpływać na sam proces legislacyjny w Polsce i zmuszać państwa do przyjmowania konkretnych rozwiązań".

Z kolei szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz zwrócił uwagę na skład komisji.

"Mało znany fakt: w rozmowach ekspertów Kancelarii Prezydenta z Komisją Wenecką – zaproponowaną przez Komisję – tłumaczką miała być pani p. M. Fitas-Czuchnowska, prywatnie żona p. W. Czuchnowskiego z «Gazety Wyborczej». Na wniosek KPRP została wyłączona z tych konkretnych rozmów. Ale pan Wojciech Sadurski członkiem Komisji pozostaje" – napisał na swoim koncie na platformie X.

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