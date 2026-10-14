Atak na TK? Polityk PiS: To jedna z nielicznych instytucji poza kontrolą Tuska

Maciej Berek pojawi się w środę w Sejmie, gdzie złoży przed Włodzimierzem Czarzastym ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Eksperci wskazują na całkowitą bezprawność takich działań, które nie są żadnym ślubowaniem. Z kolei komentatorzy oceniają, że jest to po prostu kolejny etap walk o wymiar sprawiedliwości między Koalicją Obywatelską a PiS.

– Tusk atakuje te instytucje z dwóch powodów. Po pierwsze, żeby w jego mniemaniu zapewnić sobie bezkarność, bo Trybunał Konstytucyjny będzie mu pozwalał (…) na takie poczucie bezkarności. Po drugie, żeby z tego ataku wywieźć kolejne ataki – mówił szef klubu PiS w rozmowie z telewizją Republika.

Jego zdaniem następnym krokiem władzy będzie uderzenie w prezesa Narodowego Banku Polskiego. – Bo chodzi o te niemal 700 ton złota, które zgromadził prof. Glapiński, które próbuje pozyskać scentralizowana Unia Europejska. Ograbić nas próbują, zepchnąć się do strefy euro – stwierdził Błaszczak.

– Kolejną instytucją niezależną od Donalda Tuska, która zostanie zaatakowana jest pan prezydent Karol Nawrocki. Zresztą pana prezydenta regularnie atakuje Donald Tusk, a przy użyciu Trybunału Konstytucyjnego będzie miał kolejne pole ataku na prezydenta – mówił dalej.

Ślubowanie sędziów TK. Komisja Wenecka wydała opinię

Komisja Wenecka przedstawiła we wtorek opinię na temat ślubowania sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Organ stwierdził, że prezydent RP nie może odmówić przyjęcia ślubowania sędziego TK. Jeśli taka sytuacja ma miejsce, wtedy sędzia – zdaniem Komisji – może złożyć zaprzysiężenie bez obecności głowy państwa, pod warunkiem zachowania jego istotnych elementów.

Jednocześnie Komisja rekomenduje "zapewnienie stosowania odpowiednich przepisów regulujących składanie ślubowania przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego zgodnie z ich celem ustawowym". Zgodnie z tą sugestią, prezydent powinien odebrać ślubowanie niezwłocznie, "nie roszcząc sobie prawa do kontroli procedury ich wyboru".

O wydanie opinii wnioskował Komitet Monitorujący Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Komisja Wenecka jest organem doradczym Rady Europy zajmującym się prawem konstytucyjnym, a jej opinie nie mają charakteru wiążącego.