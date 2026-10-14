"Ślubowanie" Berka. Bielan: Próba zamachu stanu. Reżim chce usunąć prezydenta

W środę (14 października) w gabinecie marszałka Sejmu Maciej Berek złożył "ślubowanie" sędziego Trybunału Konstytucyjnego, używając formuły "wobec prezydenta", którego na miejscu nie było. Berek "ślubował" w obecności marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. Na miejsce nie dopuszczono żadnych mediów, ani posłów opozycji. Była tylko telewizja rządowa.

Tymczasem pod Trybunał została wysłana policja i doszło do starć z protestującymi ludźmi. Część manifestantów ucierpiała – wszystko transmitowała Telewizja Republika. Ostatecznie funkcjonariusze odblokowali wjazd na teren instytucji. Następnie Berek i pozostali sędziowie, którzy wcześniej złożyli "ślubowanie" zostali wwiezieni na teren Trybunału Konstytucyjnego. Prezes TK Bogdan Święczkowski poinformował, że pan Maciej Berek nie nawiązał stosunku służbowego wobec czego nie został dopuszczony do orzekania.

Tzw. ślubowanie Berka. Bielan: To próba zamachu stanu. Chodzi o usunięcie prezydenta

Wydarzenia te komentował w Telewizji Republika Adam Bielan, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości.

– To jest próba zamachu stanu organizowana przez – jak sądzę – Romana Giertycha, bo wystarczy spojrzeć na jego tweet z wczoraj, w którym pisze "panie Nawrocki albo pan zabierze do roboty albo uznamy, że nie jesteś zdolny wypełniać obowiązków prezydenckich. I żaden Donald Tramp po wyborach w listopadzie już pana nie obroni tak, jak w 2025. Wybór należy do pana". Wprost przyznaje, że dąży do tego, żeby nie uznać demokratycznego wyboru Polaków, a do tego potrzebny jest Tuskowi Trybunał Konstytucyjny – powiedział poseł do Parlamentu Europejskiego.

Bielan przypomniał, że zgodnie z ustawą zasadniczą można odsunąć głowę państwa, pod warunkiem, że czasowo wystąpiłaby niezdolność do sprawowania urzędu.

– I myślę, że o to chodzi obecnemu reżimowi, żeby unieważnić wybór Polaków z ubiegłego roku, unieważnić wybór w wyborach prezydenckich. I w tym planie to Czarzasty ma być pełniący obowiązki głowy państwa, i do tego potrzebny jest Trybunał Konstytucyjny – ocenił Adam Bielan.

Polityk przypomniał, że już w ubiegłym roku ówczesny marszałek Sejmu Szymon Hołowinia powiedział o tym, że był planowany zamach stanu.

– Szymon Hołownia użył tych słów, twierdził, że był namawiany – w domyśle przez Donalda Tuska i Romana Giertycha – do przeprowadzenia zamachu stanu. Ponieważ odrzucił tę propozycję i doprowadził do zaprzysiężenia Karola Nawrockiego, to stracił później stanowisko. A dzisiaj na stanowisku marszałka Sejmu jest ktoś, kto się nie zawaha, bo to jest stary "porządny" komunista – dodał polityk Prawa i Sprawiedliwości.

Przewodniczący Europejskich Konserwatystów i Reformatorów zaapelował, by wspierać obrońców Trybunału Konstytucyjnego.

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