Czarnek i Morawiecki u Nawrockiego. Wymowne słowa po spotkaniach

Obaj politycy poinformowali o rozmowach w mediach społecznościowych. Przemysław Czarnek, wiceprezes PiS i kandydat tej partii na premiera podziękował prezydentowi "za długą rozmowę, która była wielką inspiracją".

Z kolei lider stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusz Morawiecki informował o "dobrej, konkretnej rozmowa o bezpieczeństwie, gospodarce i przyszłości Polski".

"Ślubowanie" Berka i starcia przed TK

W środę 14 października Maciej Berek, wybrany we wrześniu przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, złożył "ślubowanie" w gabinecie marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. Użył formuły "wobec prezydenta", mimo że Karol Nawrocki nie był obecny.

Po uroczystości Berek wraz z innymi sędziami wybranymi przez obecną większość sejmową udał się do siedziby TK. Przed budynkiem doszło do przepychanek protestujących z policją, która odblokowała wjazd na teren Trybunału.

Czarnek: To zamach stanu

Przed Trybunałem pojawił się tego dnia m.in. Przemysław Czarnek, który nazwał środowe wydarzenia "zamachem stanu". Zapowiedział przygotowanie zawiadomień do prokuratury dotyczących działań policji oraz osób, które – według niego – miały nakłaniać prezesa TK do dopuszczenia nowych sędziów do orzekania. – Mamy materiał dowodowy z wtargnięcia do Trybunału. Mamy materiał dowodowy, jeśli chodzi o nakłanianie prezesa Święczkowskiego do popełnienia przestępstwa – mówił w Telewizji Republika.

Kandydat PiS na premiera zapowiedział także manifestację przed Trybunałem Konstytucyjnym przy al. Szucha w Warszawie. Protest ma odbyć się w sobotę 17 października o godz. 14.

Rozwój Plus: Prezydent ma nasze pełne wsparcie

Stanowisko w sprawie wydarzeń wokół TK przedstawiło również środowisko Mateusza Morawieckiego. Wicemarszałek Sejmu Marcin Horała z klubu Rozwój Plus stwierdził, że ślubowanie Berka było niezgodne z prawem, a sam Berek nie spełnia ustawowych wymogów do objęcia stanowiska sędziego TK. – W najmniejszym nawet stopniu nie uznaję i nie legitymizuję bezprawnych działań o mocy prawnej happeningu – oświadczył Horała.

Polityk wskazał, że rozwiązaniem kryzysu powinien być proponowany przez Rozwój Plus reset konstytucyjny. Zapewnił również o poparciu dla prezydenta. – Prezydent RP jako głowa państwa i strażnik Konstytucji ma nasze pełne wsparcie w działaniach dążących do utrzymania konstytucyjnego porządku w RP – podkreślił.

Nawrocki odwołał wizytę w Słowenii

Prezydent Karol Nawrocki zakwestionował skuteczność ślubowania Berka. Podczas konferencji prasowej stwierdził, że były minister rządu Donalda Tuska nie złożył przysięgi przed głową państwa, a zatem nie został sędzią TK. – Nie wiem, przed kim przysięgał minister Berek, ale na pewno nie przed prezydentem – powiedział.

W środę po południu Nawrocki przybył do siedziby Trybunału Konstytucyjnego. Jak przekazał szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki, spotkał się z obecnymi tam sędziami. Bogucki poinformował również, że w związku z sytuacją wokół TK prezydent odwołał zaplanowaną na czwartek wizytę w Słowenii.

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