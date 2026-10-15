Podbił kosmos, pokonał drożyznę, odpolitycznił media. Tusk opublikował rocznicowe nagranie

Premier chwali się m.in. polską misją kosmiczną, pokonaniem drożyzny, odpolitycznieniem mediów publicznych i rekordami giełdy. Tymczasem z najnowszego sondażu IBRiS wynika, że niemal połowa Polaków uważa, iż jego rząd źle służy Polsce.

"Podbijamy kosmos!". Tusk wylicza sukcesy swojego rządu

15 października mijają trzy lata od wyborów parlamentarnych z 2023 roku, po których władzę objęła koalicja kierowana przez Donalda Tuska. Z tej okazji premier opublikował na platformie X film prezentujący osiągnięcia swojego gabinetu. Przechadza się w nim po czerwonym dywanie, a na ekranie pojawiają się kolejne hasła.

Wśród osiągnięć jego rządu, wymienionych przez premiera w nagraniu, znalazł się m.in. polski satelita. "Podbijamy kosmos" – głosi jeden z napisów w rocznicowym nagraniu. Oprócz tego Tusk chwali się pierwszym polskim komputerem kwantowym, budową fabryk sztucznej inteligencji oraz rozwojem polskiego modelu językowego PLLuM. Na liście rządowych sukcesów znalazły się także "rekordy warszawskiej giełdy". "Giełda bije rekordy. WIG przebił 150 tys. pkt" – czytamy w filmie.

"Pokonaliśmy drożyznę, odpolityczniliśmy media publiczne"

W filmie znalazła się deklaracja: "Pokonaliśmy drożyznę. Inflacja w 2025 roku spadła do poziomu 3,6%". Wśród sukcesów wymienionych w rocznicowym nagraniu Donald Tusk wskazuje także wyniki gospodarcze. "Przyspieszyliśmy wzrost gospodarczy. PKB +3,8% w 2025 r". – głosi jeden z napisów. Premier chwali się również ograniczeniem luki VAT. Według danych przedstawionych w filmie miała ona spaść z 14,7 proc. w 2023 roku do 4,9 proc. w 2025 roku.

Na liście osiągnięć znalazł się także, jak przekonuje premier, najwyższy realny wzrost płac w XXI wieku oraz średnie wynagrodzenie przekraczające 9 tys. zł brutto. Nie zabrakło przypomnienia o "odpolitycznieniu mediów publicznych".

Tusk świętuje. Niemal połowa Polaków negatywnie ocenia jego rząd

Tymczasem w czwartek opublikowano wyniki najnowszego sondażu IBRiS dla Radia ZET dotyczącego oceny gabinetu Donalda Tuska. Na pytanie, czy rząd Donalda Tuska dobrze służy Polsce, 49,3 proc. respondentów odpowiedziało negatywnie. Aż 38,8 proc. badanych stwierdziło, że rząd zdecydowanie źle służy krajowi, a 10,5 proc. wybrało odpowiedź "raczej źle". Pozytywnie działalność gabinetu oceniło 42,1 proc. ankietowanych.

Niekorzystne dla rządu są również wyniki CBOS. Zgodnie z nimi 43 proc. respondentów deklaruje się jako przeciwnicy gabinetu Tuska, podczas gdy 31 proc. uważa się za jego zwolenników.

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