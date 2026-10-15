Stanowski kontra Żukowska. "Gdybyście tylko rządzili..."

Zmarł Krzysztof Z., ojciec 19-letniego nożownika z Ostrołęki. Służby odnalazły ciało 45-letniego mężczyzny w czwartek w ostrołęckim mieszkaniu. Informację potwierdziła w rozmowie z "Faktem" prok. Elżbieta Edyta Łukasiewicz, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce.

Kilka miesięcy temu Krzysztof Z. wyszedł z więzienia. Według relacji śledczych, mężczyzna od kilku dni nie był widywany w miejscu zamieszkania. Jego nieobecność zaniepokoiła jednego z sąsiadów, który zdecydował się powiadomić odpowiednie służby. Pod wskazany adres skierowano straż pożarną, policję oraz zespół ratownictwa medycznego. Drzwi do mieszkania były zamknięte. Mimo pukania i nawoływania nikt nie odpowiadał. Strażacy weszli do lokalu przez okno.

Śledczy badają dokładne okoliczności śmierci 45-latka. Pierwsze ustalenia wskazują, że najprawdopodobniej odebrał sobie życie.

Żukowska o pomocy psychologicznej. Stanowski reaguje

"Jaka straszna jest historia tej rodziny. Jak bardzo potrzebowała ona pomocy psychologicznej. Teraz już niestety nic nie da się zrobić. Przemoc niestety przenosi się przez pokolenia" – skomentowała w serwisie X Anna Maria Żukowska z Lewicy. "Gdybyście tylko rządzili i mogli coś zrobić z dostępem do pomocy psychologicznej..." – zareagował Krzysztof Stanowski.

"Robimy. Ale: a) nie ma sklepu z psychologami (wszystkich w kraju jest 93 tys., a wielu z nich nawet nie pracuje w zawodzie), ale dobra informacja jest taka, że obecnie mamy 84 tys. studentów psychologii, więc jest szansa, że dostęp do nich będzie łatwiejszy. b) w wielu środowiskach korzystanie z pomocy psychologicznej jest postrzegane jako niemęskie. Depresja czy zaburzenia psychiczne są wyśmiewane, przedstawiane jako słabość. Nie cofniemy już czasu. A ten czas na ewentualną pomoc zmarłemu był dużo dawniej, niż nasze rządy. A Pan może niech przejrzy sobie swoje wypowiedzi i się zastanowi, czy aby na pewno warto żartować z takich rzeczy" – zwróciła się do założyciela Kanału Zero Żukowska.

"Przepraszam bardzo, ale wasz lider Czarzasty dzisiaj powiedział, że ludzie w szkołach giną przez weto prezydenta Nawrockiego, więc tym bardziej należy was połączyć ze zgonami wynikłymi z braku opieki psychologicznej. Weźcie w końcu na klatę konsekwencje własnego nieudacznictwa" – odpowiedział Stanowski.

"Pan jest jego rzecznikiem społecznie, czy w ramach jakiegoś barteru?" – zapytała polityk Lewicy. "Jestem tropicielem waszej obrzydliwej hipokryzji" – odparł dziennikarz. "To słabo Panu idzie" – stwierdziła Żukowska. "To niech ocenią inni" – skwitował Stanowski.

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