Zmiany w 13. emeryturze i 800 plus. Są nowe propozycje

Minister wskazała, że jej zdaniem konieczne są zmiany w przepisach dotyczących najpopularniejszych świadczeń społecznych. Chodzi mianowicie o 13. emeryturę oraz 800 plus. W obu przypadkach należałoby wprowadzić kryterium dochodowe.

– Ja bym się zastanowiła, czy nie połączyć według klucza, że tę dodatkową emeryturę przede wszystkim dostają ci, którzy mają emeryturę najmniejszą – powiedziała na antenie Polsatu News.

Z kolei w przypadku 800 plus zmiany wiązałyby się z podwyższeniem kwoty świadczenia, ale tylko dla niektórych beneficjentów.

– Być może warto podwyższyć po to, żeby wielodzietne rodziny, gdzie dzieci wpadają w próg poniżej biedy, ale równocześnie, ponieważ mamy taką trudną sytuację finansową i demograficzną, wprowadzić limit majątkowy – stwierdziła.

Pełczyńska-Nałęcz opowiada się także za zrównaniem wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn, przy czym, jak zaznaczyła, raczej "idąc w kierunku mężczyzn niż kobiet, ale że to wszystko powinno być poprzedzone rozmową z ludźmi i jakąś zgodą, paktem narodowym".

Wiek emerytalny w Polsce

Wiek emerytalny w Polsce wynosi obecnie 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

W 2013 roku z inicjatywy rządu PO-PSL weszły przepisy, które stopniowo go wydłużały, by wiek emerytalny wynosił 67 lat dla mężczyzn i kobiet. Po dojściu do władzy Prawa i Sprawiedliwości zmiany te zostały cofnięte.

Wysokość emerytury zależy od sumy składek, jakie zostały wpłacone w czasie aktywności zawodowej (tzw. zasada zdefiniowanej składki). Wyliczenie wysokości świadczenia opiera się na kwocie zwaloryzowanych składek zapisanych na koncie ubezpieczonego i subkoncie, a także na zwaloryzowanym kapitale początkowym i na wyrażonym w miesiącach średnim dalszym trwaniu życia.

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