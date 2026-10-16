Kawalerka pana Jerzego. Nowa decyzja prokuratury

Jak przekazał w rozmowie z "Faktem" prok. Mariusz Duszyński śledztwo zostało przedłużone do końca tego roku. Prokuratorzy wciąż czekają na niezbędną dokuemntację.

– Po uzyskaniu żądanej dokumentacji i po zapoznaniu się z nią prokurator podejmie decyzję co do zasadności przesłuchania w charakterze świadka prezydenta RP Karola Nawrockiego – wskazał Duszyński.

Sprawa kawalerki pana Jerzego

Sprawa mieszkania, które Karol Nawrocki nabył od Jerzego Ż., zdominowała dyskusję tuż przed pierwszą turą ubiegłorocznych wyborów prezydenckich. Ostatecznie ówczesny kandydat na prezydenta podjął decyzję – jak zaznaczył, po rozmowie z żoną Martą – o przekazaniu kawalerki w Gdańsku na cele charytatywne.

16 października 2025 r. dokonano wpisu do księgi wieczystej, który potwierdza przekazanie mieszkania Chrześcijańskiemu Stowarzyszeniu Dobroczynnemu z siedzibą w Gdyni.

Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie w dniu 13 czerwca 2025 roku. W komunikacie wskazano, że postępowanie będzie dotyczyć możliwości "doprowadzenia J. Ż., w okresie od 24 stycznia 2012 roku do 6 marca 2017 roku, w Gdańsku, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem w postaci prawa własności nieruchomości – lokalu mieszkalnego o wartości 120 000 zł, poprzez wprowadzenie go w błąd przy zawieraniu umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości i pełnomocnictwa, co do zamiaru uiszczenia całej ceny za sprzedaż nieruchomości oraz co do zapewnienia mu opieki i pomocy w życiu codziennym w zamian za przeniesienie jej własności, a następnie zawarcie w jego imieniu na podstawie uzyskanego pełnomocnictwa umowy sprzedaży nieruchomości na swoją rzecz, czym działano na szkodę pokrzywdzonego J. Ż."

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