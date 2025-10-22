Zmiany w majątku Nawrockiego. "Nowy wpis w księdze wieczystej"

Sprawa mieszkania, które Karol Nawrocki nabył od Jerzego Ż., zdominowała dyskusję tuż przed pierwszą turą wyborów prezydenckich. Ówczesny kandydat na prezydenta podjął decyzję – jak zaznaczył, po rozmowie z żoną Martą – o przekazaniu kawalerki w Gdańsku na cele charytatywne.

– To mieszkanie w kolejnych latach, mam nadzieję, w kolejnych dekadach będzie służyć osobom starszym, osobom, które potrzebują pomocy, osobom wykluczonym, więc to mieszkanie nie zmieni istoty swojego trwania przez kolejne kilkanaście lat. Oczywiście w mojej umowie darowizny z organizacją charytatywną, z którą już jesteśmy w kontakcie, będzie jasny zapis, że pan Jerzy może z tego mieszkania korzystać do swojej śmierci – przekazał.

Wiemy, co się stało z mieszkaniem Nawrockiego

Jak ustalił dziennik "Fakt", Karol i Marta Nawroccy nie są już właścicielami kawalerki przy ulicy Zakopiańskiej w Gdańsku, którą odkupili przed laty od pana Jerzego. "Jest na to dowód – nowy wpis w księdze wieczystej" – przekazała gazeta. Tak jak zapowiadał obecny prezydent, nieruchomość trafiła w ręce organizacji charytatywnej.

16 października dokonano wpisu do księgi wieczystej, który potwierdza przekazanie mieszkania Chrześcijańskiemu Stowarzyszeniu Dobroczynnemu z siedzibą w Gdyni. Organizacja ta, jak czytamy na jej stronie internetowej, działa od 10 lat, głównie w zakresie pomocy społecznej na rzecz osób najbardziej potrzebujących i pokrzywdzonych przez los. Prowadzi świetlicę socjoterapeutyczną, klub dla dzieci, schronisko dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu oraz schronisko z funkcją interwencyjnego punktu noclegowego dla osób w stanie nietrzeźwości i upojenia alkoholowego.

Karol Nawrocki, tuż przed tym, jak został prezydentem, złożył oświadczenie majątkowe. Do tej pory nie zostało ono jednak upublicznione na stronie internetowej Sądu Najwyższego. Powód? Głowa państwa nie złożyła oficjalnej zgody na publikację dokumentu. Rzecznik prasowy prezydenta Rafał Leśkiewicz tłumaczył, że Nawrocki będzie chciał ujawnić oświadczenie w przyszłości.

