Nawrocki przekazał mieszkanie. Wiadomo, do jakiej organizacji trafi

W ubiegłym tygodniu popierany przez PiS kandydat na prezydenta Karol Nawrocki zwołał konferencję prasową, na której poinformował, że po rozmowie z żoną zdecydował się przekazać kawalerkę w Gdańsku na cele charytatywne. Chodzi o mieszkanie kupione od Jerzego Ż.

– To mieszkanie w kolejnych latach, mam nadzieję, w kolejnych dekadach będzie służyć osobom starszym, osobom, które potrzebują pomocy, osobom wykluczonym, więc to mieszkanie nie zmieni istoty swojego trwania przez kolejne kilkanaście lat. Oczywiście w mojej umowie darowizny z organizacją charytatywną, z którą już jesteśmy w kontakcie, będzie jasny zapis, że pan Jerzy może z tego mieszkania korzystać do swojej śmierci – przekazał prezes IPN.

Nawrocki przekazał mieszkanie. Wiadomo, do kogo trafi

Portal Interia dotarł do aktu notarialnego, z którego wynika, że kawalerka trafi do Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego w Gdyni. Dokument, potwierdzający darowiznę mieszkania, został podpisany w środę 14 maja. Co ważne, znalazł się w nim zapis o prawie zamieszkania w lokalu przez Jerzego Ż.

Kierownictwo stowarzyszenia potwierdziło, że przyjęło to zobowiązanie. – Z całego serca dziękuję pani Marcie i panu Karolowi Nawrockim za ich piękny gest. To mieszkanie będzie służyło osobom w trudnej sytuacji. Tak jak zapisano w akcie notarialnym, pan Jerzy może tam mieszkać do końca życia – powiedziała Katarzyna Palmowska, członek zarządu organizacji, cytowana przez portal Interia.

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne, jak czytamy na jego stronie internetowej, działa od 10 lat, głównie w zakresie pomocy społecznej na rzecz osób najbardziej potrzebujących i pokrzywdzonych przez los. Organizacja prowadzi świetlicę socjoterapeutyczną, klub dla dzieci, schronisko dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu oraz schronisko z funkcją interwencyjnego punktu noclegowego dla osób w stanie nietrzeźwości i upojenia alkoholowego.

