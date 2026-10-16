"Pokolenie ciamajd". Celebrytki wściekłe na znanego dziennikarza

Dziennikarz Grzegorz Jankowski, wywołał poruszenie najnowszym odcinkiem swojego podcastu "Solo" na kanale Polsat News. Wypowiedział się w nim na temat oczekiwań młodych kobiet wobec potencjalnych partnerów, a część jego słów spotkała się z ostrą reakcją internautek. Do dyskusji włączyły się również znane osoby, w tym Maffashion, Aleksandra Kwaśniewska i Maria Sadowska.

Grzegorz Jankowski o wymaganiach kobiet. Padły mocne słowa

Podcast "Solo" jest przestrzenią, w której Jankowski przedstawia własne opinie na temat otaczającej rzeczywistości. Tym razem dziennikarz skupił się na relacjach damsko-męskich i przekonywał, że oczekiwania kobiet wobec mężczyzn są nierealistyczne. Jego zdaniem wpływ na nie mają między innymi media społecznościowe, które kreują wyidealizowany obraz związku. Jankowski odniósł się również do wykształcenia, standardów w relacjach oraz popularnego określenia "red flag", oznaczającego sygnały ostrzegawcze w zachowaniu drugiej osoby. W jego ocenie wysokie wymagania mogą sprawiać, że kobiety rezygnują z kolejnych znajomości i ostatecznie pozostają same.

– Wy szukacie księcia z bajki. Wy szukacie kogoś, kto nie istnieje. Nie ma kogoś takiego na świecie. Wiem, że macie ogromne wymagania względem faceta i związku, ale one nie są waszymi wymaganiami – to wymagania, które narzuciły wam media społecznościowe i kolorowe obrazki. Idziecie na randki z całą listą red flagów, uciekacie z tych randek. Nie wiem, kto wam wkładał do głów, że jak skończycie studia, będziecie miały wykształcenie, to znajdziecie nie wiadomo jakiego faceta. Potem zostajecie same – stwierdził dziennikarz.

– Jesteście samotni też dlatego, bo my, rodzice, tak was wychowaliśmy. Bo to my wam podtykaliśmy wszystko pod nosek i wychowaliśmy pokolenie ciamajd – ocenił Jankowski.

Maffashion odpowiedziała Jankowskiemu

Na reakcję nie trzeba było długo czekać. Fragment podcastu udostępniła na Instagramie Julia Kuczyńska, znana jako Maffashion. Influencerka opatrzyła nagranie ironicznym komentarzem.

"Słuchajcie, kobiety. Mamy problem. Skończyłam studia, mam wykształcenie, sama się utrzymuję, mam pasje, hobby, czas dla bliskich, nauczyłam się stawiać granice i w końcu mam standardy, które przestałam obniżać. Ciężko żyć" – napisała.

Pod publikacją szybko pojawiły się komentarze innych znanych influencerek. Aleksandra Kwaśniewska postawiła na ironię, odnosząc się do sugestii, że wysokie wymagania kobiet utrudniają im znalezienie partnera.

"Jestem przekonana, że wszystkie samotne kobiety słuchają pana redaktora i płaczą, że przez te swoje idiotyczne wymagania nie mogą na co dzień obcować z takim okazem..." – skomentowała.

Głos zabrała również Maria Sadowska, która zwróciła uwagę na podwójne standardy w ocenianiu oczekiwań kobiet i mężczyzn.

"Ha ha, ale jak wy mieliście wymagania: cycki, pupy, szpilki itd. to było ok?" – zapytała.

Do krytycznych głosów dołączyła Żaneta Gortat. Zasugerowała, że problem może leżeć nie w wymaganiach kobiet, lecz w podejściu części mężczyzn do relacji. "Pan redaktor musiał doświadczyć jakiegoś wyjątkowo bolesnego rozczarowania. Choć przy takim podejściu do kobiet trudno się temu specjalnie dziwić. A może problem wcale nie polega na tym, że kobiety mają coraz wyższe wymagania, tylko na tym, że niektórzy mężczyźni mają coraz większy problem, żeby im sprostać?" – napisała.

Swoimi wrażeniami podzieliła się także Marcelina Zawadzka. Zwróciła uwagę na długość nagrania oraz sposób, w jaki dziennikarz przedstawiał swoje stanowisko. "Zrył mi beret... trwał wieczność ten jego wywód, ciężko się tego słucha. I ta pewność w głosie i to przekonanie... Eh, chyba go kiedyś bliska kobieta skrzywdziła..." – skomentowała.

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