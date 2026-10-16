"To chyba materiał dla UOKiK". Stanowski nie mógł się powstrzymać

W dniach 14–16 października 2026 roku w hotelu Radisson Blu w Sopocie odbywa się Europejskie Forum Nowych Idei (EFNI). Organizatorzy zapowiadali je jako "jedno z najbardziej prestiżowych wydarzeń biznesowych w Polsce – rozmowy o globalnych trendach, nowych ideach i przyszłości Europy".

EFNI 2026 w Sopocie. "Nasz Nowy Człowiek"

Wśród partnerów strategicznych, głównych i wspierających kongresu EFNI wymienia m.in. Orlen, PKP, Enea, PFR czy KGHM Polska Miedź. Wydarzenie organizuje Konfederacja Lewiatan we współpracy z miastem Sopot oraz BusinessEurope.

Tegoroczna edycja – XV – obejmuje kilkadziesiąt wydarzeń dyskusyjnych. 3-dniowy program skoncentrowany jest wokół czterech ścieżek tematycznych: Nasz Nowy Świat, Nasza Nowa Europa, Nasza Nowa Polska, Nasz Nowy Człowiek. W hotelu Radison pojawiła się też publiczność i liczne prelekcje.

Tusk, Żurek, Mróz-Gorgoń, Henning-Kloska – wielcy nieobecni na EFNI. Stanowski komentuje

Na stronie internetowej EFNI widniała długa lista prelegentów. Otwierał ją premier Donald Tusk oraz pokaźna delegacja z rządu. W Sopocie pojawić mieli się m.in. szefowa resortu klimatu Paulina Hennig-Kloska czy minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. Wśród prelegentów zapowiadano również byłą pełnomocnik rządu do spraw promocji marki Polski Barbarę Mróz-Gorgoń znaną przede wszystkim ze stworzenia przy użyciu AI – raportu "Polaków portret własny".

Okazuje się, że nikt z nich nie pojawił się na wydarzeniu. Skomentował to twórca Kanału Zero.

"Niesamowita na konferencja EFNI, gdzie trzeba było zapłacić pierdyliard za bilet. Miał być Tusk, ale nie ma. Miał być Żurek, ale nie ma. Miała być – no, stand-up też się liczy – Mróz-Gorgoń, ale nie ma. Miała być Henning-Kloska, ale nie ma. To chyba materiał dla UOKiK" – zauważył szef Kanału Zero.

"Z tej okazji chciałem was zaprosić na spotkanie z Leo Messim, bilety wstępu po 20 000 złotych, jakby nie dotarł, to będzie Wojtek Kowalczyk" – drwił dziennikarz.

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