"Kropką nad i jest wypowiedź pana prezydenta". Braun ostrzega przed Tuskiem

W rozmowie na kanale YouTube "Najwyższego Czasu" polski poseł do Parlamentu Europejskiego Grzegorz Braun mówił m.in. o próbie przejęcia Trybunału Konstytucyjnego przez ekipę Donalda Tuska.

Reset konstytucyjny? Braun: Niemożliwe. Opcja zero

Polityk ocenił, że koncepcja resetu konstytucyjnego nie jest w Polsce opcją wykonalną, ponieważ wymagałby porozumienia z udziałem partii Tuska i PiS, czego trudno oczekiwać. O reset konstytucyjny apeluje Konfederacja, Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego, a także niektóre środowiska prawnicze.

– Samo podniesienie takiej koncepcji implikuje, moim zdaniem, założenie niemożliwe do spełnienia. To znaczy, że się te walczące plemiona ze sobą zgodzą, że nastąpi jakiś rozejm, porozumienie, po czym wszystko się zakończy wesołym oberkiem. Moim zdaniem to jest sytuacja, w której już o wesołym oberku mowy być nie może i dlatego Konfederacja Korony idzie o krok dalej i mówimy po prostu: opcja zero w sądownictwie – powiedział Braun.

Przenieść kompetencje Trybunału Konstytucyjnego do Sądu Najwyższego?

Eurodeputowany Korony podkreślił, że działania rządu Tuska stanowią łamanie prawa, ale jednocześnie zadał pytanie o samą instytucję TK.

– Broniąc dzisiaj Trybunału Konstytucyjnego, no jednak nie wahajmy się zadawać bardzo prostego pytania o celowość, sensowność podtrzymywania tego bytu. Z jakiego powodu nie rozważyć koncepcji, jednak przeniesienia tych wszystkich spraw do Sądu Najwyższego? Z jakiego powodu tutaj miałby działać jakiś dualizm i właśnie czy podtrzymywanie bytu Trybunału Konstytucyjnego nie będzie proszeniem się o powtórkę z historii, o kolejne tego typu sytuacje, bez względu na to, jak ten rozwój bieżących wydarzeń, jak się zakończy, do czego zmierza – ocenił Grzegorz Braun.

Berek nie jest sędzią TK. Tusk kwestionuje urząd prezydenta?

Prezes KKP powiedział, że jest rzeczą oczywistą i jasną, że Maciej Berek nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego.

– Dla mnie pewną kropką nad i jest wypowiedź pana prezydenta, który stwierdza, że pan nieczynny radca prawny Berek nie złożył przed nim ślubowania. To moim zdaniem wyczerpuje temat, bo sam fakt jest oczywisty, ale stwierdzenie tego faktu przez pierwszą osobę w państwie doprowadza sytuację do takiego punktu, w którym każdy, kto chciałby ciągnąć tę operetkę z Berkiem, Czarzastym, Tuskiem, dopisywać do niej kolejne akty, ten kwestionuje urząd prezydencki – stwierdził Braun.

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