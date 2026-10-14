Morawiecki złożył propozycję PiS i Konfederacji

Mateusz Morawiecki przyjechał w środę do Krakowa, gdzie mówił m.in. o inwestycjach gospodarczych za czasów kiedy był premierem. Morawiecki wraz z posłami Ryszardem Terleckim i Łukaszem Kmitą promował proponowany samorządowcom program "Polska Jednej Prędkości", który ma służyć mieszkańcom, np. poprzez budowę dróg, obiektów sportowych, szkół czy odnowę zabytków. Konferencja prasowa odbyła się pod oddaną niedawno kładką Kazimierz – Ludwinów, której budowę wsparła dotacja z programu Polski Ład.

Lider Rozwoju Plus ustosunkował się również do dzisiejszego "ślubowania" Macieja Berka i działania Donalda Tuska wobec Trybunału Konstytucyjnego. Wcześniej oświadczenie w tej sprawie wygłosił wicemarszałek Sejmu z ramienia klubu Rozwój Plus Marcin Horała.

Mateusz Morawiecki wysunął propozycję wspólnego marszu patriotycznych ugrupowań opozycyjnych przeciw niszczeniu Trybunału Konstytucyjnego przez premiera Donalda Tuska.

Morawiecki z ofertą dla PiS i Konfederacji

– To, co dzieje się z Trybunałem Konstytucyjnym, to jest kpina z państwa polskiego, z polskiej Konstytucji. To jest łamanie podstawowych zasad praworządności. Składanie ślubowania przed tym czy innym meblem jest czymś, co Polacy zapamiętają na długo, jest niszczeniem państwa polskiego – powiedział Morawiecki, komentując złożenie w Sejmie „ślubowania” na sędziego TK przez Macieja Berka.

Morawiecki przypominał, że Rozwój Plus ma pomysł, jak ten "węzeł gordyjski przeciąć". Rozwiązaniem ma być przejście wszystkich sędziów TK od nowej kadencji w stan spoczynku i powołanie 12 nowych. Poseł zaznaczył, że w obecnej sytuacji konieczna jest przede wszystkim obrona Trybunału Konstytucyjnego przed działaniami Tuska.

– Składam propozycję do Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji, by zorganizować wspólny marsz przeciw zawłaszczaniu Trybunału Konstytucyjnego przez obecny rząd. Niech to będzie nasza wspólna inicjatywa – powiedział Morawiecki.

Dopytywany, przyznał, że na razie nie ma terminu marszu, nie było jeszcze w tej sprawie rozmów z innymi liderami.

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