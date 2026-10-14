"Bezprawie Tuska". PiS apeluje do całej patriotycznej opozycji

W związku z działaniami premiera Donalda Tuska rzecznik prasowy Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek zaapelował do przedstawicieli partii opozycyjnych o przybycie pod siedzibę Trybunału Konstytucyjnego.

Kaczyński w TK. PiS apeluje do opozycji

"Od rana posłowie Prawa i Sprawiedliwości są zgromadzeni zarówno przed Trybunałem Konstytucyjnym, jak i w środku budynku, prowadząc aktualnie interwencje. W budynku TK jest także osobiście nasz lider, pan premier Jarosław Kaczyński prowadzący od rana interwencję poselską w związku z próbą nielegalnego przejęcia ostatniej niezależnej od rządu instytucji wymiaru sprawiedliwości" – przekazał Bochenek.

"Dzisiaj miejsce wszystkich ugrupowań patriotycznych, rzeczywiście opozycyjnych wobec bezprawia Tuska, jest przed Trybunałem Konstytucyjnym" – zaapelował za pośrednictwem platformy X.

"Ślubowanie" Berka. Prezydent jasno: Nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego

W środę (14 października) w gabinecie marszałka Sejmu Maciej Berek złożył "ślubowanie" na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, używając formuły "wobec prezydenta", którego na miejscu nie było. Berek "ślubował" w obecności marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. Na miejsce nie dopuszczono żadnych mediów, ani posłów opozycji. Była tylko telewizja rządowa.

Tymczasem pod Trybunał została wysłana policja i doszło do starć z protestującymi ludźmi. Część manifestantów ucierpiała – wszystko transmitowała Telewizja Republika. Ostatecznie funkcjonariusze odblokowali wjazd na teren instytucji. Następnie Berek i pozostali sędziowie, którzy wcześniej złożyli "ślubowanie" zostali wwiezieni na teren Trybunału Konstytucyjnego. Prezes TK Bogdan Święczkowski poinformował, że pan Maciej Berek nie nawiązał stosunku służbowego wobec czego nie został dopuszczony do orzekania.

Dziennikarze zapytali o tę sprawę prezydenta, który wystąpił dziś na briefingu prasowym z prezydentem Czarnogóry. – Maciej Berek nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego. TK będzie działał nadal w takim składzie, w jakim konstytucyjnie funkcjonuje – oświadczył prezydent Karol Nawrocki – oznajmił prezydent.

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