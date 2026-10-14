"Ślubowanie" Berka. Jest oświadczenie Rozwoju Plus

– Dziś w Sejmie miały miejsce wydarzenia o charakterze bezprawnym. Artykuł 4 ustawy o statusie sędziego Trybunału Konstytucyjnego mówi wyraźnie: żeby zostać sędzią trzeba złożyć ślubowanie w obecności prezydenta RP – przypomniał.

Horała: Maciej Berek nie został sędzią Trybunału Konstytucyjnego

– Dzisiejszy happening w gabinecie Marszałka Sejmu w sposób oczywisty nie spełniał tej przesłanki. Pan Maciej Berek nie został wybrany i nie został sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Nie złożył zgodnego z prawem ślubowania, a nawet nie został wybrany, bo w sposób oczywisty nie spełnia przesłanek wynikających z art. 3 wzmiankowanej ustawy – mówi dalej Horała na nagraniu opublikowanym w social mediach Rozwoju Plus.

– Chcę bardzo wyraźnie podkreślić, że w najmniejszym nawet stopniu nie uznaję i nie legitymizuję bezprawnych działań o mocy prawnej happeningu – zaznacza poseł klubu kierowanego przez Mateusza Morawieckiego.

Rozwój Plus: Prezydent ma nasze pełne wsparcie

– Działania rządzących nie służą uzdrowieniu TK. Odwrotnie – pogłębiają bezprawie i chaos. Jedyną szansą na uzdrowienie Trybunału jest reset konstytucyjny zaproponowany przez środowisko Rozwoju Plus – podkreśla Horała.

Warto przypomnieć, że propozycje resetu konstytucyjnego zgłaszała wcześniej także Konfederacja.

– Polacy zasługują na działający i niezależny Trybunał Konstytucyjny – kontynuuje Horała – Obowiązkiem polityków jest zapewnić mu takie warunki do pracy – podkreśla.

Wicemarszałek Sejmu zaapelował do rządzących o "wycofanie się z drogi chaosu i bezprawia". – W tej trudnej sytuacji trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć: Prezydent RP jako głowa państwa i strażnik Konstytucji ma nasze pełne wsparcie w działaniach dążących do utrzymania konstytucyjnego porządku w RP – podsumowuje.

"Ślubowanie" Berka i starcia pod Trybunałem Konstytucyjnym

W środę (14 października) w gabinecie marszałka Sejmu Maciej Berek złożył "ślubowanie" sędziego Trybunału Konstytucyjnego, używając formuły "wobec prezydenta", którego na miejscu nie było. Berek "ślubował" w obecności marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. Na miejsce nie dopuszczono żadnych mediów, ani posłów opozycji. Była tylko telewizja rządowa.

Tymczasem pod Trybunał została wysłana policja i doszło do starć z protestującymi ludźmi. Część manifestantów ucierpiała – wszystko transmitowała Telewizja Republika. Ostatecznie funkcjonariusze odblokowali wjazd na teren instytucji. Następnie Berek i pozostali sędziowie, którzy wcześniej złożyli "ślubowanie" zostali wwiezieni na teren Trybunału Konstytucyjnego. Prezes TK Bogdan Święczkowski poinformował, że pan Maciej Berek nie nawiązał stosunku służbowego wobec czego nie został dopuszczony do orzekania.

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