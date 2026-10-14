Partia Brauna reaguje na akcję Tuska w sprawie Trybunału

Wiceprezes Konfederacji Korony Polskiej Roman Fritz skomentował w mediach społecznościowych dzisiejsze wydarzenia w Sejmie i pod Trybunałem Konstytucyjnym. Poseł ugrupowania kierowanego przez Grzegorza Brauna odniósł się przy okazji do całości działań ekipy Donalda Tuska, który określa w swoich wypowiedziach jako "rząd światowej rewolucji".

Fritz: Rządy KO to nieustanny festiwal prześladowań i łamania konstytucji

"Dzisiejsza akcja policji przed Trybunałem Konstytucyjnym dokonana na zlecenie najwyższych czynników rządowych to zwykła hańba i kwintesencja 3-letniego zarządzania naszym krajem przez radykalną antypolską lewicę" – napisał wiceprezes KKP.

"Tak jak rządy PiS-u będą się na zawsze kojarzyć z łamaniem konstytucji i policjantami uganiającymi się za normalnymi ludźmi w latach 2020-22, tak rządy Koalicji Obywatelskiej to nieustanny festiwal prześladowań i łamania konstytucji w latach 2023-26" – dodał.

"Rząd Światowej Rewolucji z jej delegatem na Polskę w postaci Donalda Tuska odchodzi właśnie na naszych oczach na śmietnik historii. Czas na prawdziwe zmiany!" – podsumował Fritz.

Starcia pod TK po "ślubowaniu" Macieja Berka

W środę Maciej Berek złożył "ślubowanie" sędziego Trybunału Konstytucyjnego, używając formuły "wobec prezydenta", którego na miejscu nie było. Berek "ślubował" w obecności marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego w Sejmie. Na ceremonię nie wpuszczono posłów, nie było mediów oprócz TVP.

Pod TK została wysłana policja i doszło do starć z protestującymi ludźmi. Część manifestantów ucierpiała – wszystko transmitowała Telewizja Republika. Ostatecznie funkcjonariusze odblokowali wjazd na teren instytucji. Następnie Berek i pozostali sędziowie, którzy wcześniej złożyli "ślubowanie" zostali wwiezieni na teren Trybunału Konstytucyjnego. Prezes TK Bogdan Święczkowski poinformował, że pan Maciej Berek nie nawiązał stosunku służbowego wobec czego nie został dopuszczony do orzekania.

Dziennikarze zapytali o tę sprawę prezydenta, który wystąpił dziś na briefingu prasowym z prezydentem Czarnogóry. – Maciej Berek nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego. TK będzie działał nadal w takim składzie, w jakim konstytucyjnie funkcjonuje – oświadczył prezydent Karol Nawrocki – oznajmił prezydent.

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