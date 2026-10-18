„Fort Trump” nad Wisłą?
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Opinie

„Fort Trump” nad Wisłą?

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Prezydent USA Donald Trump i prezydent RP Karol Nawrocki na nagraniu wygenerowanym przez sztuczną inteligencję (AI)
Prezydent USA Donald Trump i prezydent RP Karol Nawrocki na nagraniu wygenerowanym przez sztuczną inteligencję (AI) Źródło: X
W Polsce pojawiła się nadzieja, że Donald Trump podejmie przełomową decyzję o budowie w naszym kraju stałej bazy wojsk USA, co ma nam wreszcie zapewnić bezpieczeństwo militarne ze strony Federacji Rosyjskiej. W tym tekście mam zamiar nieco zepsuć ten świąteczny nastrój, przytaczając fakty, snując wątpliwości i zadając trudne pytania. W polityce międzynarodowej należy bowiem kierować się zimną kalkulacją strat i zysków, a nie hałaśliwym jazgotem mediów.

Zacznijmy od tego, że wcale nie jestem pewny, że ta baza amerykańska w Polsce powstanie. Panuje u nas przekonanie, że wszystko zależy od dobrego humoru Donalda Trumpa, który – jeśli wstanie z łóżka prawą nogą – to bazę zbuduje, a jeśli wstanie lewą nogą, to żadnej bazy nie będzie. Równie infantylny jest pogląd, że budowa takiej bazy zależy od tego, czy premierem będzie w Polsce Donald Tusk czy też faworyzowany przez Waszyngton Władysław Kosiniak-Kamysz, np. stojący na czele koalicji PSL-PiS-Konfederacja, a bazy takiej nie będzie, jeśli w przyszłym rządzie będzie „antysemita” Grzegorz Braun etc. To są kwestie drugorzędne. Poważne państwa kierują się swoimi długofalowymi interesami, a nie kaprysami i górnolotnymi hasłami. Stany Zjednoczone to nie Polska. To państwo poważne! Sama możliwość budowy takiej bazy zależy nie od kaprysu narcyza wielkościowego mieszkającego w Białym Domu, lecz od stosunków pomiędzy USA a Rosją. Przypomnijmy: nadal obowiązuje porozumienie o zjednoczeniu Niemiec między Stanami Zjednoczonymi a ówczesnym ZSRS, którego Rosja jest prawnym sukcesorem. W zamian za zgodę Moskwy na to zjednoczenie ustalono, że nie będzie stałych baz amerykańskich na wschód od Odry.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
Autor: Adam Wielomski
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