"To jest absurd". Tusk odpowiada Nawrockiemu

Radosław Sikorski, wicepremier i szef MSZ, został zapytany w "Gazecie Wyborczej" o spór dotyczący nominacji ambasadorskich.

– Prezydent ma do wyboru trzy ścieżki. Może negocjować z premierem, do czego go zachęcam, może zacząć podpisywać nominacje, umożliwiając w zdecydowanej większości zawodowym polskim ambasadorom obsługiwać jego wizyty i reprezentować państwo polskie. Albo może nadal łamać konstytucję i utrudniać pracę polskiej dyplomacji. Przypominam, że prezydent Andrzej Duda podpisał 24 moje wnioski, a prawo się nie zmieniło – powiedział minister spraw zagranicznych.

Tusk: Na pewno nie przyjmę tych warunków gry

Prezydent Karol Nawrocki, zapytany w rozmowie z "Rzeczpospolitą", czy jest gotowy na powrót do negocjacji w tej sprawie, postawił jeden warunek.

– Z wicepremierem Sikorskim nie jestem gotów. Dlaczego? Bo rozmowy z nim w sprawie ambasadorów nie mają żadnego znaczenia. Po co mam rozmawiać z ministrem, który nie jest gospodarzem sytuacji? Mogę rozmawiać z szefem ministra Sikorskiego, czyli z premierem Tuskiem. Jeśli pan premier chce wrócić do porozumienia, które nadal leży na stole, jestem gotów – powiedziała głowa państwa. Nawrocki podkreślił, że sam nie zamierza prosić o spotkanie, ale wysyła "jasny sygnał".

Do sprawy odniósł się podczas piątkowej konferencji prasowej premier Donald Tusk.

– Ja na pewno nie przyjmę tych warunków gry, które polegają na tym, że: "spróbujmy zrobić, że trochę naruszymy konstytucję, trochę kompetencji oddamy prezydentowi, których on nie ma" – powiedział szef rządu.

Premier: Nawrocki marzy o trumpowskim modelu prezydentury

Premier zaznaczył, że szef MSZ jest zobowiązany do nominowania kandydatów na ambasadorów. – To wymaga także mojej zgody i mojego podpisu, i wymaga też podpisu prezydenta. Nie ma w konstytucji ani żadnej ustawie nawet najmniejszej wzmianki, że ma być jakaś pula dla prezydenta, dla jego kolegów, że on będzie miał połowę, a rząd połowę. To jest absurd i na pewno na to się nie zgodzę – mówił Tusk.

Szef rządy stwierdził, że prezydent "może odmówić podpisu i niech wytłumaczy dlaczego". – Ale na pewno nie może przejmować kompetencji, które w konstytucji są bardzo jasno określone. Trzeba by zmienić konstytucję i ponownie wygrać wybory, jeśli pan Nawrocki marzy o takim trumpowskim modelu prezydentury. Na razie mamy parlamentarną republikę z rządem w roli głównej – podkreślił premier.

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