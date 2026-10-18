Szlachta i świnie

Dzięki Kmicicowi pamiętaliśmy, że człowiek, nawet gdy wiele zawini, ma prawo i możliwość, by odkupić swoje grzechy, odzyskać dobre imię i poświęcić własną wygodę dla większej sprawy. Zagłobie zawdzięczamy pewność, że nawet osoba pełna osobistych słabości może w chwili próby okazać się wiernym przyjacielem i patriotą. Było nam z tym dobrze.

Czytając o Zbyszku z Bogdańca, uczyliśmy się młodzieńczej odwagi, wierności i rycerskiego traktowania damy. Maćko zaś wskazywał całym pokoleniom, jak ważne są przywiązanie do rodu, odpowiedzialność za młodszych i troska o to, by następcom pozostawić więcej, niż samemu się otrzymało. Chcieliśmy tacy być.