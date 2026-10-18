Sępy z telewizji

Pamiętacie narodziny mody na reality show?
Format, który miał tchnąć nowe życie w mocno już stetryczałą XI muzę, poszerzyć zastępy jej wyznawców o młode pokolenie, przyniósł więcej kłopotów niż pożytku.
Pal diabli, że od telewizji zaczęli się odwracać mądrale, esteci tudzież ludzie o słabych żołądkach i czułym powonieniu. Gorzej, że nie było już odwrotu: publika zasmakowała w igrzyskach, oczekując przekraczania kolejnych czerwonych linii. Wybiła godzina Chrisa Hansena, samozwańczego pogromcy pedofilów. We współpracy z organizacją Perverted-Justice zastawiał on w Internecie pułapki na amatorów kwaśnych jabłek i zwabiał ich do lokali naszpikowanych kamerami i mikrofonami.
Recenzja została opublikowana w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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