Sępy z telewizji

Format, który miał tchnąć nowe życie w mocno już stetryczałą XI muzę, poszerzyć zastępy jej wyznawców o młode pokolenie, przyniósł więcej kłopotów niż pożytku.

Pal diabli, że od telewizji zaczęli się odwracać mądrale, esteci tudzież ludzie o słabych żołądkach i czułym powonieniu. Gorzej, że nie było już odwrotu: publika zasmakowała w igrzyskach, oczekując przekraczania kolejnych czerwonych linii. Wybiła godzina Chrisa Hansena, samozwańczego pogromcy pedofilów. We współpracy z organizacją Perverted-Justice zastawiał on w Internecie pułapki na amatorów kwaśnych jabłek i zwabiał ich do lokali naszpikowanych kamerami i mikrofonami.