"Tusk celowo zaostrza spór". Wojna o TK

– Kluczowe jest wysadzenie z siodła nielegalnie funkcjonującego przewodniczącego, tzn. Święczkowskiego – stwierdził Donald Tusk podczas piątkowego briefingu prasowego na pokładzie samolotu.

Premier zapowiedział dalsze działania wobec kierownictwa, Trybunału a także skomentował protesty przed siedzibą TK. – Przeżyjemy to. Policja będzie działała stanowczo – powiedział.

Europoseł KO: Sędziowie mają dość Święczkowskiego

Do sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym odnieśli się w niedzielę na antenie Radia Zet politycy różnych ugrupowań.

– Są wątpliwości dotyczące wyboru pana Święczkowskiego na prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał nie ma nawet planu finansowego, nie jest częścią budżetu państwa. To jest dysfunkcjonalna instytucja – powiedział Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej.

Jak stwierdził: "Sędziowie mają dość Święczkowskiego, mają dość zamieniania Trybunału Konstytucyjnego w zbrojne ramię PiS".

W zupełnie innym tonie wypowiedział się Marcin Horała z Rozwoju Plus – Jest na przykład taki Robert Kropiwnicki, który jest doktorem nauk prawnych, gdyby on został wybrany, nie byłoby tematu. Berek celowo został wybrany. (...) Donald Tusk celowo zaostrza ten spór – Marcin Horała z Rozwój Plus

– Naprawmy to. Proponujemy reset konstytucyjny, wyjdźmy z tego klinczu. Wygra opozycja, wybierze nowych sędziów, bo powie, że ci obecni to dublerzy i tak w kółko... – dodał Horała.

Waldemar Żurek w TK?

Aleksandra z Leo z Unii Centrum zaznaczyła: "Nie możemy pozwolić na to, że państwo jest paraliżowane". – Mamy wybranych pięciu sędziów, którzy nie dostają spraw, nie są dopuszczani do orzekania – dodała.

Z kolei Katarzyna Kotula z Lewicy stwierdziła: "Trybunał Konstytucyjny powinien należeć do obywateli, a należy do Jarosława Kaczyńskiego". – To jest ciało martwe, nie orzeka, nic się tam nie dzieje – oceniła.

Gdy prowadzący rozmowę Andrzej Stankiewicz zapytał, czy politycy planują wybrać do Trybunału Konstytucyjnego Waldemara Żurka, Kotula odpowiedziała: "Uśmiecham się, bo pierwsze słyszę i nie sądzę, żeby były takie plany".

Czytaj też:

Protest przed Trybunałem Konstytucyjnym. Są zarzuty dla Piotra W. Czytaj też:

"Policjantka zaatakowana nożem". PAP przeprasza za błąd