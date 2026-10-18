Zełenski: USA wznowiły przekazywanie informacji wywiadowczych Ukrainie

W ostatnich dniach Ukraina dwukrotnie informowała o braku wcześniejszych ostrzeżeń od partnerów dotyczących rosyjskich ataków rakietami balistycznymi. Według CBS News Stany Zjednoczone mogły świadomie nie przekazać Kijowowi informacji o wystrzeleniu rosyjskich pocisków. Amerykańscy urzędnicy mieli tłumaczyć problemy z systemem wykrywania startów rakiet złymi warunkami pogodowymi. Anonimowi ukraińscy przedstawiciele zakwestionowali jednak te wyjaśnienia, sugerując możliwość celowego ograniczenia działania systemu.

Donald Trump zaprzeczył, by Waszyngton przestał dzielić się z Ukrainą danymi wywiadowczymi. – Pomagamy im, ale przede wszystkim pomagamy osiągnąć ostateczne rozwiązanie. Chcemy zakończenia wojny – powiedział amerykański prezydent, cytowany przez CBS News.

Tymczasem w niedzielę prezydent Ukrainy stwierdził, że Waszyngton ponownie dzieli się informacjami wywiadowczymi po tym, jak przez "pewien czas” były one blokowane. Nie podał jednak, kiedy dokładnie wznowiono ten proces.

Zełenski czuł się zdradzony przez USA

Wołodymyr Zełenski w środowym wywiadzie dla brytyjskiego dziennikarza Piersa Morgana odniósł się do działań administracji Donalda Trumpa wobec Ukrainy. Zapytany, czy czuje się zdradzony przez amerykańskiego prezydenta, odpowiedział twierdząco. – Tak, czuję się zdradzony, ale to bardziej skomplikowane niż moje uczucia i emocje – powiedział Zełenski. – To wielka szkoda, że tracimy silnego sojusznika – dodał.

Ukraiński prezydent skomentował również działania Trumpa wobec Rosji, w tym porozumienie dotyczące dostaw rosyjskiego oleju napędowego. – Jeśli chcesz pozostać neutralny, to bądź neutralny, ale to bolesne, gdy Trump wybrał inną stronę niż nasza – stwierdził Zełenski.

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