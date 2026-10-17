"Historyczny moment". Kreml reaguje na decyzję Trumpa

Prezydent USA zaznaczył, że decyzja została podjęta w trosce o interes narodowy USA. Regulacja, nazwana imieniem zmarłego senatora Lindseya Grahama, została podpisana przez amerykańskiego przywódcę we wrześniu.

Ustawa dotyczyła sankcji wobec Moskwy i umożliwiała prezydentowi Stanów Zjednoczonych nakładanie kolejnych restrykcji, takich jak cła sięgające nawet 100 procent na państwa, które są największymi importerami ropy i gazu z Rosji.

Nowe stawki miały obowiązywać już od 18 października.

Kreml reaguje na decyzję Trumpa

Do decyzji prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa odniósł się w sobotę, za pośrednictwem mediów społecznościowych, doradca rosyjskiego przywódcy Władimira Putina, Kiriłł Dmitrijew.

Jego zdaniem uchylenie przez amerykańskiego przywódcę stosowania niektórych sankcji wymierzonych w Moskwę ma przełomowy charakter.

"Zawieszenie ustawy Grahama przez administrację Trumpa to ważny i prawdziwie historyczny moment. Ustawa ta uległa fundamentalnym i głęboko negatywnym zmianom po śmierci senatora Grahama" – napisał na portalu X Dmitrijew.

Trump zwrócił się do Kongresu

W piątek na stronie internetowej Białego Domu zamieszczono rozporządzenie wykonawcze, w którym prezydent Stanów Zjednoczonych ogłosił uchylenie stosowania ceł, które miały uderzyć w importerów rosyjskiej ropy, a także cła na towary importowane z Rosji do Stanów Zjednoczonych.

Jak zaznaczył Trump w dekrecie, "wydanie takiego zwolnienia w obecnym czasie leży w interesie narodowym Stanów Zjednoczonych". Amerykański prezydent poinformował również, że przedłożył odpowiednie oświadczenie w tej sprawie w Kongresie.

Z kolei w wywiadzie dla stacji telewizyjnej NewsMax Donald Trump mówił o tym, co jego poprzednik – Joe Biden – zrobił w sprawie Ukrainy.

– Przekazali Zełenskiemu, ogromne ilości systemów Patriot, pocisków Tomahawk i wszystkiego innego. I nie kazali mu za to płacić. Nie było nikogo, kto miałby za to zapłacić – podkreślił.

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