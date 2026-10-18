Kaczyński reaguje na decyzję sądu. "Nie ma zgody na bezprawie!"

Do zatrzymania Piotra W. doszło w piątek przy ul. Marszałkowskiej w Warszawie, w pobliżu zgromadzenia odbywającego się przed Trybunałem Konstytucyjnym. Według policji mężczyzna zaatakował funkcjonariuszkę. Zarówno policjantka, jak i zatrzymany mieli następnie trafić do szpitali.
Piotr W. usłyszał zarzuty. Mec. Bartosz Malewski przekazał w sobotę, że dotyczą one zmuszania funkcjonariuszy do zaniechania czynności służbowych oraz naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza, w przypadku policjantki z narażeniem jej na utratę życia albo ciężki uszczerbek na zdrowiu.
Ostatecznie sąd nie przychylił się do wniosku prokuratury o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec mężczyzny.
Kaczyński: Tej władzy trzeba zawsze patrzeć na ręce!
Do sprawy odniósł się w niedzielę, za pośrednictwem mediów społecznościowych, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.
"Nie ma zgody na bezprawie! Tej władzy trzeba zawsze patrzeć na ręce!" – napisał na portalu X lider największej partii opozycyjnej.
Polityk zwrócił uwagę na działania podjęte przez jego środowisko. "Dzięki naszym interwencjom obnażyliśmy kłamstwa, przemoc i łamanie zasad towarzyszące zatrzymaniu p. Piotra w miniony piątek. Nawet sąd nie był w stanie przychylić się do absurdalnego wniosku prokuratury Żurka o tymczasowy areszt dla człowieka potraktowanego w sposób przestępczy przez ludzi Tuska i przez to głównie poszkodowanego w tej sprawie" – stwierdził Kaczyński.
Jak dodał prezes PiS: "Każde znaczące zwycięstwo zaczyna się od pierwszego kroku. Krok po kroku… Dla Polski!".
Wciąż trwają protesty przed TK. – Kluczowe jest wysadzenie z siodła nielegalnie funkcjonującego przewodniczącego, tzn. Święczkowskiego – stwierdził Donald Tusk podczas piątkowego briefingu prasowego na pokładzie samolotu.
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