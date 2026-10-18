Zamieszki we Francji. Trump: Przejmijcie kontrolę, zanim będzie za późno

Masowe protesty we Francji wymknęły się spod kontroli i przerodziły w najgorsze zamieszki od lat – podał Reuters. Według Associated Press, w demonstracjach w całym kraju wzięło udział od 550 000 do 800 000 osób. Policja przekazała, że zatrzymano 1800 osób.

Do protestów, wywołanych rosnącymi kosztami utrzymania i złymi warunkami w szkołach, przyłączyły się związki zawodowe, organizacje studenckie i aktywiści pragnący reaktywować ruch "żółtych kamizelek”, który organizował podobne manifestacje w 2018 r.

W wyniku podpaleń zniszczonych zostało kilka budynków użyteczności publicznej. W Limoges pożar ogarnął XIX-wieczny ratusz, powodując zawalenie się dachu i znaczne uszkodzenia budynku. W Marsylii protestujący na krótko wdarli się do ratusza, a w Lyonie wybuchł pożar w biurze informacji turystycznej.

Mocny wpis Trumpa

Sytuację skomentował prezydent USA. Donald Trump zamieścił w sieci wpis, w którym wezwał władze Francji do zamknięcia granic.

"Francja płonie! Imigracja ludzi z zupełnie innego świata – ludzi z nienawiścią w sercach – zniszczyła ten niegdyś wielki kraj. Zamknijcie granice i przejmijcie kontrolę nad sytuacją, zanim będzie za późno!” – napisał amerykański prezydent.

USA walczą z nielegalną migracją

W USA kontynuowana jest operacja największej w historii Ameryki deportacji nielegalnych imigrantów do krajów ich pochodzenia. Przedsięwzięcie to realizują przede wszystkim funkcjonariusze urzędu ds. imigracji i egzekwowania ceł (ICE).

W lipcu Służba Imigracyjna i Celna dokonała około 51 000 aresztowań imigrantów, co stanowi najwyższą miesięczną liczbę aresztowań w historii agencji. W ciągu tego miesiąca ICE dokonywało ich średnio 1645 imigrantów dziennie.

Historyczny wynik odnotowano zaledwie miesiąc po tym, jak miesiąc wcześniej padł poprzedni rekord. W czerwcu ICE dokonało ok. 43 000 aresztowań. Rozmówcy Fox News ze służb wskazali, że wynika to ze zwiększenia liczebności funkcjonariuszy ICE i miliardom dolarów nowego finansowania z dwóch ustaw, które zasiliły kasę agencji.

Czytaj też:

Zełenski: USA wznowiły przekazywanie informacji wywiadowczych Ukrainie Czytaj też:

Trump zdecydował ws. Rosji. "To leży w interesie narodowym"