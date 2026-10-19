Tusk chwali się, że postawił się UE w sprawie migrantów: Nie ustąpiłem

Premier twierdzi, że mimo krytyki nie ugiął się w sprawie ograniczenia prawa do azylu, a teraz inne państwa UE chcą naśladować Polskę. – Absolutnie nie ustąpiłem – podkreśla. Przy okazji oskarża PiS o masowe wpuszczanie migrantów i handel wizami.

"Nie ustąpiłem"

– Wprowadziliśmy przepisy, dzięki którym w Polsce nie przyjmujemy wniosków o azyl. W Europie to wzbudziło bardzo dużo takiego niepokoju w wielu zachodnich stolicach, sporo krytyki, ale absolutnie nie ustąpiłem – powiedział Donald Tusk w nagraniu opublikowanym na platformie X.

Według premiera podczas ostatniego posiedzenia Rady Europejskiej polskie rozwiązania były stawiane za przykład. – Wszyscy bez wyjątku, może poza Hiszpanią, powoływali się na przykład Polski jako kraju, gdzie to naprawdę działa. Gdzie nie wpuszczamy tych, którzy chcą przemocą wedrzeć się do Polski i do Europy – mówił. – Polska stała się modelowym rozwiązaniem i dzisiaj wszyscy starają się wprowadzić do reguł europejskich rozwiązania, jakie my tutaj w Polsce wprowadziliśmy – dodał.

"Inaczej żegnamy"

Tusk, nawiązując do wydarzeń, które rozegrały się w ostatnich dniach m.in. na ulicach Francji czy Włoch, kilka tygodni temu w Hiszpanii przekonywał, że Polska uniknęła problemów znanych z zachodnioeuropejskich stolic dzięki skutecznej ochronie granic. – Polska granica lądowa stała się najlepiej, najskuteczniej chronioną granicą w całej Europie. Dlatego nie boimy się takich obrazków, jakie widzieliśmy ostatnio w wielu europejskich stolicach, obrazków pełnych przemocy i konfliktów społecznych – stwierdził.

– Na terenie Polski każdy musi szanować nasze prawo i nasze obyczaje. Inaczej żegnamy. I skutecznie to egzekwujemy – oświadczył premier, zapowiadając utrzymanie twardego kursu.

Tusk uderza w PiS: Kwitł handel wizami

Szef rządu zarzucił poprzedniej ekipie otwarcie Polski na masową migrację. – Rząd PiS otworzył bramy Polski dla wszystkich migrantów najszerzej ze wszystkich państw europejskich – ocenił. Według danych przytoczonych przez Tuska liczba wydawanych wiz spadła o 87 proc. względem 2022 roku, zezwoleń na pracę o 69 proc., a wiz studenckich o 65 proc. Liczba deportacji miała wzrosnąć o 200 proc.

Tusk zestawił także liczbę nielegalnych przekroczeń granicy z Białorusią. – Ponad 20 000 udanych przejść, nielegalnych przejść przez granicę z Białorusią. [...] Rok 2026. Ten rok. Ile przejść nielegalnych przez granicę z Białorusią? Zero – powiedział. Tusk zapowiedział utrzymanie obecnej polityki migracyjnej i wyraził przekonanie, że polskie rozwiązania staną się standardem w całej Unii Europejskiej.

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