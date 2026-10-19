Mentzen rozlicza Nawrockiego z przedwyborczej obietnicy: Pamięta Pan te słowa?

Chodzi o podpisanie ustawy podwyższającej akcyzę na płyny do e-papierosów i urządzenia do waporyzacji. Lider Nowej Nadziei przypomina, że Nawrocki zobowiązał się w Toruniu, iż nie podpisze żadnej ustawy podnoszącej Polakom podatki, składki i opłaty.

Mentzen przypomina Nawrockiemu obietnicę z Torunia

"Panie Prezydencie, pamięta Pan te słowa?" – napisał Sławomir Mentzen na platformie X, przytaczając deklarację podpisaną przez Karola Nawrockiego podczas kampanii wyborczej. "Uroczyście oświadczam, że nie podpiszę żadnej ustawy, która podnosi Polakom istniejące podatki, składki i opłaty lub wprowadza nowe obciążenia fiskalne Polaków" – głosi fragment deklaracji toruńskiej.

Mentzen odniósł się do sprawy również w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych. – Karol Nawrocki oświadczył, obiecał, po czym podpisał ustawę podwyższającą akcyzę na papierosy elektroniczne, płyny do e-papierosów, urządzenia do waporyzacji – powiedział lider Nowej Nadziei. – Na każdą z tych rzeczy akcyza rośnie od 22 do 25 proc. – wskazał Mentzen.

Akcyza w górę

Jak wylicza "Gazeta Prawna", stawka akcyzy na płyny do e-papierosów wzrasta z 1,80 zł do 2,20 zł za mililitr, czyli o 22,2 proc. Z kolei stawka na urządzenia do waporyzacji rośnie z 40 zł do 50 zł za sztukę, czyli o 25 proc.

Jednocześnie, nowelizacja likwiduje 40-złotową opłatę stałą nakładaną na wymienne kartridże i wkłady, które wcześniej traktowano jako osobne urządzenia. Według wyliczeń dziennika legalne zestawy i wkłady wielorazowe mogą dzięki temu potanieć nawet o ponad 30 zł.

Mentzen: Ustawę Tuska podpisał Nawrocki

Lider Nowej Nadziei zwrócił również uwagę na sejmowe głosowanie nad ustawą. Jak relacjonował, przepisy poparły ugrupowania koalicji rządowej oraz Razem, przeciwko była Konfederacja, a większość posłów PiS wstrzymała się od głosu.

– Czyli mamy ustawę rządu Donalda Tuska, popieraną przez wszystkie partie tworzące koalicję 13 grudnia czy tam 15 października, co kto woli, pewnie Razem też, przeciwko której opowiedziały się partie raczej sympatycznie nastawione do pana prezydenta (...) Po czym pan prezydent tę ustawę podpisał – mówił Mentzen.

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