Ogrodnik dusz

Pod koniec lutego ks. abp Henryk Hoser, emerytowany biskup diecezji warszawsko-praskiej, został uhonorowany Nagrodą im. bp. Andrzejewskiego za rok 2019. Ta kościelna nagroda jest przyznawana osobom zasłużonym dla polskiej wsi. Jej przyznanie abp. Hoserowi to dobra okazja, by przypomnieć sylwetkę jednego z najciekawszych, zarówno intelektualnie, jak i pod względem biograficznym, hierarchów polskiego Kościoła. – Nie ukrywam, że wiadomość o mianowaniu mnie do tej nagrody przyjąłem ze zdumieniem. Nie jestem profesjonalnym rolnikiem ani ogrodnikiem. Z zawodu jestem lekarzem, z powołania kapłanem. Po zastanowieniu dostrzegam jednak pewne cechy promujące do decyzji Kapituły – zauważył apb Hoser podczas gali w siedzibie Konferencji Episkopatu, gdzie wręczono nagrody.