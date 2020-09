Nie żyje kard. Marian Jaworski. Miał 94 lata

Marian Jaworski urodził się 21 sierpnia 1926 r. we Lwowie i tam rozpoczął swoją drogę do kapłaństwa. Święcenia przyjął w roku 1950 z rąk arcybiskupa lwowskiego Eugeniusza Baziaka. Studiował na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. W 1981 r. po przekształceniu krakowskiego Wydziału Teologicznego w Papieską Akademię Teologiczną był wykładowcą i jej pierwszym rektorem w latach 1982-1988.

W 1984 r. Jan Paweł II mianował go biskupem i administratorem apostolskim polskiej części Archidiecezji Lwowskiej z siedzibą w Lubaczowie. Sakrę biskupią przyjął z rąk kard. Franciszka Macharskiego. W 1991 r. został metropolitą lwowskim, a rok później wybrano go przewodniczącym Konferencji Episkopatu Rzymskokatolickiego Ukrainy.

W 1998 r. Jan Paweł II mianował abp. Mariana Jaworskiego kardynałem in pectore, a trzy lata później ogłosił jego nominację. Jaworski przyjaźnił się z Ojcem świętym – przed śmiercią udzielił papieżowi sakramentu namaszczenia chorych.

W 2007 roku prezydent Andrzej Duda odznaczył kard. Jaworskiego Orderem Orła Białego. Duchowny był doktorem honoris causa m.in. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Od 2006 r. był honorowym obywatelem i mieszkańcem Krakowa.

Kard. Jaworski przeszedł na emeryturę w 2008 r. Niedawno, 21 sierpnia, obchodził swoje 94. urodziny. Zapytany, co powiedziałby kandydatom do kapłaństwa, odparł: – Jeśli ktoś myśli tak, jak św. Siostra Faustyna, to wie, że jedyna wielka miłość to oddanie się Panu Jezusowi. Dlatego uważam, że jeżeli ktoś to zrozumie, to pojmie równocześnie, dlaczego trzeba być kapłanem i służyć ludziom.

O śmierci kardynała poinformowała w sobotę wieczorem Archidiecezja Krakowska.