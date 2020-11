Dzięki Polakom w Sudanie Południowym powstały dwa nowe kościoły

Kaplice powstały dzięki wspólnemu działaniu Stowarzyszenia Ks. Piotra Skargi, Misjonarzy Kombonianów Serca Jezusowego oraz Papieskiego Stowarzyszenia "Pomoc Kościołowi w Potrzebie". Sudan Południowy jest jednym z najbiedniejszych krajów świata, miejsca modlitwy powstały dzięki ofiarności ludzi dobrej woli.

Kaplice znajdują się w miejscowościach Kowic oraz Piirciok, a cała inwestycja kosztowała 200 tys. zł. Prace ruszyły w grudniu 2019 i styczniu 20220 roku teraz oba obiekty są już w użytku. Jest on ograniczony z powodu pandemii, ale docelowo kaplice będą służyć nie tylko służbie Bożej, ale także do celów edukacyjnych. Jak do tej pory lokalna szkoła funkcjonuje pod gołym niebem i w porze deszczowej musi przerwać nauczanie.



Kaplica w Kowic przyjmie wezwanie Dobrego Pasterza, w Piirciok - Chrystusa Króla. "Wydaje mi się, że to są bardzo wymowne dedykacje. Chcemy, aby ludzie poznali Pana Jezusa jako Pasterza łagodnego, troszczącego się o nas. Szczególnie dla plemion pasterskich jest to bardzo ważne. Chcemy, aby poznali Go też jako Króla nas wszystkich i całego wszechświata" – mówi ojciec Krzysztof Zębik MCCJ.



Z powodu pandemii oba obiekty czekają jeszcze na poświęcenie, co jest planowane jeszcze w tym roku.

Czytaj także:

Kilkadziesiąt postępowań w sprawie ataków na Kościół



Czytaj także:

Pismo niegdyś katolickie