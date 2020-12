Pomóżmy polskim misjonarkom pracującym w dżungli

Barbara Dominika Szkatuła już prawie 40 lat służy Indianom w amazońskiej dżungli. Nie sposób opisać jej życia wtopionego w rzeczywistość populacji indiańskiej. Zawsze zatroskana o ich prawa do ziemi, dżungli, wykształcenie. Kiedy groziło jej niebezpieczeństwo utraty życia ze strony frakcji handlujących narkotykami, Indianie stanęli w jej obronie i powiedzieli, że ona jest jedną z nich. Od ponad trzech dekad na miejscu są polskie świeckie misjonarki. Działają przy Wikariacie św. Józefa z nad Amazonki w Iquitos, który podlega bezpośrednio Stolicy Apostolskiej. "Nie jest łatwo, geograficznie jesteśmy w bardzo trudnej logistyce, nie mniej jednak nie poddajemy się. Po to tutaj jesteśmy, aby dać trochę nadziei ludziom" – mówi Dominika.

Cztery Polki od lat niosą pomoc i opiekują się mieszkańcami 113 wiosek w sercu amazońskiej dżungli. Dostarczają żywność w trudno dostępne miejsca, wspierają blisko 200 sanitariuszy medycznych. Organizują pracę miejscowego szpitala w Santa Clotilde i 13 ośrodków zdrowia. "Przede wszystkim nasza praca, od kwietnia do teraz, to jest organizowanie ekip które wypływają na rzeki i odwiedzają wioski" – zaznacza Dominika.

I choć mogło by się wydawać, że w miejscu które nazywamy płucami świata powietrza nigdy nie zabraknie, to właśnie na tych terenach nie ma respiratorów, podstawowych lekarstw, testów. Sprawiło to, że region stał się bezbronny w walce z niewidzialnym wrogiem. "Widząc ten cały dramat w Iquitos, brak lekarzy, leków, tlenu jako wolontariat staramy się wysyłać środki do naszych wiosek" – mówi misjonarka.

Misjonarki zorganizowały pomoc w Polsce: "Covid dusi dżunglę”. Rodacy po raz kolejny okazali wielkie serce. Udało się zebrać blisko 250 tysięcy złotych. Uzyskane fundusze pomogły wyposażyć każdą z 113 wiosek w podstawowe leki i środki ochronne, udało się też zakupić bezcenną dla ratowania życia aparaturę do napełniania butli z tlenem.

Misjonarki można wspierać przez platformę pomagam.pl “Covid dusi dżunglę”.

