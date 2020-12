Można wesprzeć Caritas w pomocy Libańczykom po eksplozji chemikaliów

Transport pomocy humanitarnej dla mieszkańców Bejrutu, wciąż zmagającego się ze skutkami sierpniowego wybuchu chemikaliów, odleciał rankiem 29 grudnia z wojskowego lotniska na warszawskim Okęciu. Oprócz doraźnej pomocy Caritas Polska zapewni Libańczykom długofalowe wsparcie w ramach programu Rodzina Rodzinie.

To już druga dostawa żywności i niezbędnych artykułów zorganizowana w tym roku przez Caritas Polska dla stolicy Libanu. Tym razem na pokładzie wojskowego Herkulesa znalazły się m.in. produkty spożywcze, takie jak mąka, kasze, ryż, makaron, a także płyn do dezynfekcji i żele antybakteryjne oraz artykuły higieniczne. Łączna wartość ważącego ponad 10 ton ładunku to ponad 100 tys. zł.

"Za pomoc w zorganizowaniu transportu chcę serdecznie podziękować Ministerstwu Obrony Narodowej i wojsku, w szczególności żołnierzom z 1. Bazy Lotnictwa Transportowego" – podkreśla ks. Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska.

Miliony na odbudowę

W ramach prowadzonej przez Caritas Polska zbiórki charytatywnej Polacy przekazali już na potrzeby poszkodowanych w wybuchu mieszkańców Bejrutu ponad 9 mln zł. Dzięki tak dużemu odzewowi na apele o pomoc dla Libańczyków, Caritas Polska współfinansuje projekt Odbudować Bejrut (Build Beirut Back), będący wynikiem współpracy kilku europejskich organizacji dobroczynnych i Caritas Liban.

"Projekt pomoże zmniejszyć konsekwencje tragedii, a skala potrzeb jest gigantyczna. Nasza odpowiedź koncentruje się na trzech działaniach. Po pierwsze wsparcie finansowe prac remontowych, dzięki czemu zostaną przeprowadzone podstawowe naprawy. Drugim komponentem jest doraźna pomoc gotówkowa dla tych rodzin, które straciły swój dobytek lub źródło dochodu i znalazły się w dramatycznej sytuacji. Ostatnia część wsparcia to pomoc psychologiczna dla osób mierzących się z traumą" – wyjaśnia Nada Farah z Caritas Liban.

Liban w programie Rodzina Rodzinie

"W odpowiedzi na dramat Bejrutu podjęliśmy decyzję o rozszerzeniu największego programu pomocy zagranicznej, Rodzina Rodzinie, i objęcie nim od przyszłego roku 100 libańskich rodzin" – informuje ks. Marcin Iżycki. "Po Syryjczykach, mieszkańcach Strefy Gazy i irackiego Kurdystanu, Libańczycy będą stanowili kolejną grupę korzystającą ze wsparcia w ramach tego programu" – dodaje dyrektor Caritas Polska.

Program Rodzina Rodzinie jest realizowany od 2016 r. Dzięki wpłatom polskich darczyńców pomoc finansową o łącznej wartości blisko 60 mln zł otrzymało 9 tys. rodzin – najwięcej w Syrii, gdzie już prawie 10 lat trwa wojna domowa. Pieniądze z programu Rodzina Rodzinie pozwalają jego beneficjentom na zaspokojenie podstawowych potrzeb, m.in. na zakup żywności i leków oraz finansowanie leczenia i rehabilitacji poszkodowanych w wyniku konfliktów zbrojnych.

Jak można pomóc

Rozwój programu Rodzina Rodzinie jest możliwy dzięki wielkiemu zaangażowaniu polskich darczyńców, a do jego popularyzacji przyczyniają się m.in. wydarzenia kulturalne z udziałem wybitnych artystów. Do udziału w jednym z takich wydarzeń zaprasza TVP, która 6 stycznia wyemituje koncert „Kolędy świata” – jego przesłaniem będzie zachęta do wspierania potrzebujących pomocy rodzin z Bliskiego Wschodu. Podopiecznych programu Rodzina Rodzinie można wspomóc:

• obejmując wsparciem konkretną rodzinę za pośrednictwem strony rodzinarodzinie.caritas.pl,

• dokonując wpłaty na konto 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384 (tytuł wpłaty: Rodzina Rodzinie),

• wysyłając SMS o treści RODZINA pod numer 72052 (koszt 2,46 zł).

Caritas to największa organizacja dobroczynna w Polsce. Pomaga setkom tysięcy potrzebujących w kraju i za granicą. Struktura Caritas w Polsce składa się z Caritas Polska, która pełni funkcję koordynatora projektów ogólnopolskich i zagranicznych oraz z 44 Caritas diecezjalnych, które niosą bezpośrednią pomoc potrzebującym. W tym roku obchodzimy 30-lecie działalności Caritas w Polsce. Organizacja jest częścią sieci Caritas Internationalis i Caritas Europa.

Czytaj też:

Jak zorganizować Orszak Trzech Króli w czasie pandemii?Czytaj też:

Trwają kontrowersje wokół odbudowy katedry Notre Dame