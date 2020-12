Jak zorganizować Orszak Trzech Króli w czasie pandemii?

Zamiast Orszaku Trzech Króli na ulicach miast, 6 stycznia można zorganizować mini Orszak w formie kolędowania w kościele, najlepiej z udziałem przebranych Mędrców i przejściem do szopki - zachęcają koordynatorzy tej inicjatywy. Do wszystkich zainteresowanych parafii wyślą darmowo pakiet koron, śpiewników, nalepek i gazetek.

Ze względu na pandemię Covid 19, Orszaki Trzech Króli organizowane od lat w uroczystość Objawienia Pańskiego (Epifanii) na ulicach miast, będą musiały przyjąć nieco inną formę. Wystarczy zorganizować w kościele kolędowanie po dowolnej Mszy świętej w dniu 6 stycznia. "Zależy nam na tym, aby nie tworzyć jednego dużego wydarzenia, lecz wiele małych" – podkreślają inicjatorzy z Fundacji Orszak Trzech Króli.

Wśród propozycji – oprócz mini Orszaku – są także inne: Spacer Orszakowy w gronie rodziny, Orszak Kolęd – Święty Wieczór – nawiązujący do tradycji spotkań kolędowych w wieczór poprzedzający święto Trzech Króli oraz Orszakowy Challenge Kolędowy, który polegałby na nagraniu kolęd lub pastorałek i nominowaniu kolejnych rodzin, parafii, wspólnot, szkół czy innych grup do wspólnego śpiewania. Filmiki należy umieścić w mediach społecznościowych z hasztagiem #KoledujmyRazem. "W czasie Covid 19 wspólny śpiew będzie dla nas nadzieją na nowe życie, którego narodziny właśnie świętujemy" – zachęcają pomysłodawcy.

Hasłem tegorocznego orszaku są słowa z jednej z Pieśni Jana Kochanowskiego: "Panu dzięki oddawajmy" (Pieśń XIII, Księgi Wtóre). Papież Franciszek zachęca nas w swoim nauczaniu do czerpania z dorobku kulturowego przeszłych pokoleń, do sięgania po mądrość i bogactwo myśli naszych przodków. Orszak 2021 nazywamy więc orszakiem literackim i cieszymy się, że w strofach polskich poetów mogliśmy odnaleźć fragmenty, z których możemy korzystać w jasełkowych scenach.

Słowa hasła: "Panu dzięki oddawajmy" nawiązują również do naszej wdzięczności za to, że dokładnie 10 lat temu, w 2011 roku, dzień 6 stycznia stał się znów dniem wolnym od pracy. Cieszymy się, że możemy w pełni świętować Uroczystość Objawienia Pańskiego i przypominamy, że Bogu należy się wdzięczność za wszystko, co od Niego otrzymujemy: życie, wiarę, rodzinę, Ojczyznę, a także za trudności, z którymi przychodzi nam się zmierzyć.

