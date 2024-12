"Tusk namawia do łamania prawa". Mocne słowa z Pałacu Prezydenckiego

Premier Tusk namawia do łamania prawa, to walka polityczna z opozycją – podkreśla szefowa Kancelarii Prezydenta RP Małgorzata Paprocka. To komentarz do reakcji Donalda Tuska na decyzję PKW ws. subwencji PiS.

"«Pieniędzy nie ma i nie będzie». Na moje oko tyle wynika z uchwały PKW" – napisał Donald Tusk na platformie X w poniedziałek wieczorem. W ten sposób premier do decyzji Państwowej Komisji Wyborczej, która przyjęła sprawozdanie finansowe komitetu wyborczego PiS z wyborów parlamentarnych w 2023 r. Przypomnijmy, że za przyjęciem uchwały głosowało w poniedziałek czterech z dziewięciu członków PKW, trzech było przeciw, a dwóch się wstrzymało. Wielu komentatorów odebrało słowa Tuska jako formę nacisku na ministra finansów Andrzeja Domańskiego, który teraz – zgodnie z prawem – powinien przelać partii Jarosława Kaczyńskiego środki. "To jest sprawa dotykająca istoty państwa demokratycznego" Do sprawy w mocnych i zdecydowanych słowach odniosła się w rozmowie z Wirtualną Polską Małgorzata Paprocka. – To jest sprawa dotykająca istoty państwa demokratycznego, jaką są uczciwe wybory. W związku z tym Kancelaria Prezydenta, na polecenie pana prezydenta Andrzeja Dudy, monitoruje decyzje podejmowane przez PKW – przekazała szefowa Kancelarii Prezydenta RP. Przypomniała przy tym, że to przecież ta Komisja odpowiada za prawidłowe przeprowadzenie wyborów prezydenckich, które odbędą się w przyszłym roku. Paprocka zwróciła uwagę, że PKW w obecnym składzie przyjmowała już wcześniej uchwały, które były zgodne z orzeczeniami Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, która zatwierdza od lat ważność wyborów. Wspomniała tu o orzeczeniach dotyczących innych partii: Konfederacji i Porozumienia. – Decyzje podejmowane uprzednio wobec PiS, i wstrzymywanie dla tej partii środków z budżetu, trudno zatem odbierać inaczej niż jako walkę polityczną z opozycją – przyznała. Paprocka: To jest wprost namawianie ministra finansów do łamania prawa Według rozmówczyni WP, minister Domański po decyzji PKW ma obowiązek wypłacić PiS-owi należne środki, co – jak podkreśliła – sam przyznawał wcześniej w mediach. Odnosząc się do wpisu Tuska, Paprocka oceniła, że kolejny raz chce on, aby prawo było rozumiane według jego woli. – To jest wywieranie ogromnej presji i wprost namawianie ministra finansów do łamania prawa – zaznaczyła. Czytaj też:

