"Na moje oko tyle wynika z uchwały PKW". Morawiecki odpowiada Tuskowi

Mateusz Morawiecki był we wtorek 31 grudnia gościem Marcina Fijołka na antenie Polsat News. Przedmiotem rozmowy było m.in. przyjęcie przez Państwową Komisję Wyborczą sprawozdania finansowego komitetu wyborczego PiS za wybory parlamentarne 2023.

"«Pieniędzy nie ma i nie będzie». Na moje oko tyle wynika z uchwały PKW" – takimi słowami skomentował wczorajsze doniesienia Donald Tusk na platformie X, wywołując w sieci lawinę komentarzy.

Morawiecki: Tusk i Domański nie mają żadnego ruchu

– Wtedy się pieniądze znalazły i nigdzie nie były zakopane i teraz też się znajdą, a ponadto znajdzie się sprawiedliwość. Ani Donald Tusk ani minister finansów nie mają tutaj żadnego ruchu – powiedział Morawiecki, odnosząc się do słów szefa rządu.

Były premier został zapytany, jak dalej rozwinie się cała sytuacja. Przewodniczący PKW Sylwester Marciniak przekazał wczoraj dziennikarzom, że najpóźniej we wtorek decyzja PKW ws. przyjęcia sprawozdania finansowego komitetu PiS trafi do ministra finansów Andrzeja Domańskiego. Pismo zostało wysłane w poniedziałek.

– PKW przekazuje informację do ministra finansów, a ten musi wypłacić środki. To nie jest dobra wiadomość do Tuska, ale dobra dla Polski. Traktowanie głównej partii opozycyjnej w taki sposób, jak robi to obecny rząd nie tylko prowadzi donikąd, ale też do zapaści demokracji i niszczy normalne mechanizmy konkurencji politycznej – ocenił Morawiecki.

Zdaniem polityka paragrafy uchwały PKW są "absolutnie jednoznaczne", a jeśli minister finansów nie wypłaci Prawu i Sprawiedliwości pieniędzy "czeka go Trybunał Stanu w przyszłości". – Wobec niego i tych, co będą stosowali obstrukcję trzeba będzie zastosować normalne przepisy z artykułu 231, czyli takie, za które urzędnicy muszą odpowiedzieć, jak łamią prawo – powiedział Morawiecki.

Uznana skarga PiS i pierwotna decyzja PKW

Wcześniej – 16 grudnia, PKW przyjęła wniosek o odroczenie decyzji w sprawie subwencji dla Prawa i Sprawiedliwości do czasu "systemowego uregulowania przez konstytucyjne władze RP statusu prawnego Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN i sędziów biorących udział w orzekaniu tej izby".

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN uznała skargę Prawa i Sprawiedliwości na odrzucenie przez PKW sprawozdania komitetu wyborczego tej partii z wyborów parlamentarnych w 2023 r. Zgodnie z Kodeksem wyborczym taka decyzja SN obligowała PKW do przyjęcia sprawozdania.

