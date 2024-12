Tusk zapowiada przełom i mówi o "systemie prawa i bezprawia jednocześnie"

Szef rządu wygłosił przemówienie przed ostatnim w tym roku posiedzeniem Rady Ministrów.

W trakcie wystąpienia Tusk twierdził, że "ostatnie godziny roku 2024 pokazały jak w soczewce z jak wielkim problemem Polska się zmaga po latach bałaganu prawnego". Premier nawiązał w ten sposób do decyzji PKW, by wykonać postanowienie Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN i przyjąć sprawozdanie finansowe komitetu wyborczego PiS, przy jednoczesnym zastrzeżeniu PKW, że nie rozstrzyga ona o legalności działania Izby SN, która podjęła decyzję w tej sprawie.

Tusk: Rok 2025 będzie rokiem pozytywnego przełomu

– Polska będzie w 2025 roku silna jak nigdy w swojej nowoczesnej historii. Będziemy silni ze względu na bezpieczeństwo nas wszystkich, także naszych dzieci i wnuków. Jestem dumny, że Polska staje się dziś symbolem państwa zdolnego do budowania takiego bezpieczeństwa. Będziemy w 2025 roku liderem w zakresie polityki bezpieczeństwa na całym kontynencie – zapowiedział.

– Chcę wszystkim, i tu na tej sali, paniom i panom ministrom, ale wszystkim w Polsce, powiedzieć że rok 2025 będzie rokiem pozytywnego przełomu. My zresztą nie mamy innego wyjścia, Polska musi wygrać ten rok. Jesteśmy na dobrej drodze, będziemy na swoich barkach, na polskich barkach dźwigać odpowiedzialność za Europę przez pierwsze pół roku. W Polsce w tym czasie będzie trwała kampania prezydencka, będziemy ciągle jeszcze, przynajmniej do lipca, tkwili w tym systemie prawa i bezprawia równocześnie, o czym przed chwilą mówiłem. Ale damy sobie z tym radę – oznajmił premier.

Tusk: Patrzę na ministra finansów

– Wiem, że wasze zadanie, poszliście na pierwszy ogień, wasze zadanie było wyjątkowo trudne i nadal będzie jeszcze, przez wiele miesięcy bardzo dużym wyzwaniem. Patrzę na ministra finansów i on jest kolejnym przykładem tego, ile trzeba odporności i pewności moralnych i prawnych racji, żeby dobrze prowadzić polskie sprawy, ale za to, że wytrzymaliście, może nie każdy w tej samej formie, ale wytrzymaliście i pracowaliście ciężko, za to chciałem wam podziękować – powiedział Tusk.

– Minął bardzo trudny rok. Rok, o którym wiedzieliśmy, że będzie jednym wielkim wyzwaniem. Większość z nas też miała świadomość, jak trudnego dzieła się podejmuje, szczególnie w tych pierwszych miesiącach – dodał.

