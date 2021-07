"Najtrudniejsze chwile w życiu". Abp Skworc zabiera głos

W słowie skierowanym do wiernych i duchowienstwa diecezji katowickiej abp Wiktor Skworc nawiązuje do opublikowanego w piątek komunikatu Archidiecezji Krakowskiej w swojej sprawie. Hierarcha zapewnia, że wyniki dochodzenia Stolicy Apostolskiej przyjmuje z pokorą. Przypomina też, że sam o nie prosił.

"Pokorna prośba o przebaczenie"

"Sytuacje te dotyczyły wykorzystania seksualnego małoletnich przez duchownych podległych mojej jurysdykcji. Jak się okazało, w dwóch takich przypadkach doszło do zaniedbań. W związku z tym zwracam się przede wszystkim do skrzywdzonych oraz ich rodzin ze szczerą i pokorną prośbą o przebaczenie. O to samo proszę wspólnotę Kościoła tarnowskiego, któremu przez niespełna 14 lat starałem się służyć na miarę możliwości i sił" – pisze duchowny.

Arcybiskup podkreśla, że wobec rodzących się w związku z tym pytań i wątpliwości odnośnie do sytuacji w Archidiecezji Katowickiej jest jego powinnością poinformować, że "w ciągu niespełna 10-ciu już lat posługi w archidiecezji uruchomił wszystkie konieczne mechanizmy ochrony małoletnich". "Żadne zgłoszenie nie zostało pominięte, zlekceważone czy nierozpoznane. W tych sprawach przestrzegane jest ściśle obowiązujące prawo kościelne i państwowe. Został stworzony system zapobiegania przestępstwom. W jego ramach przeprowadzono szkolenia duchownych, katechetów świeckich oraz innych osób pracujących w instytucjach kościelnych. Działa i jest łatwo dostępny duchowny - przewodniczący zespołu ds. prewencji, powołani zostali rzecznicy osób pokrzywdzonych i ich duszpasterz. Każda z osób skrzywdzonych otrzymuje konkretną ofertę pomocy i wsparcia. W obu diecezjach spotykałem się też osobiście z osobami skrzywdzonymi" – czytamy.

"Najtrudnejsze chwile w życiu"

Kończąc, abp Skworc przyznaje, że w 24. roku biskupiej posługi przychodzi mu w tych dniach przeżywać najtrudniejsze chwile w życiu. "[...] dlatego z ufnością powierzam się Bożej Opatrzności i proszę Was o wsparcie modlitwą, zwłaszcza Koronką do Bożego Miłosierdzia. O takie samo wsparcie i zrozumienie proszę duchowieństwo archidiecezji i osoby życia konsekrowanego. Wołajmy wspólnie o miłosierdzie dla nas i świata całego" – pisze i dodaje: "Razem z Wami pragnę tworzywem modlitwy, cierpienia i pokuty budować wspólnotę Kościoła, aby był – jak tego chce sam Chrystus – 'nie mający skazy czy zmarszczki' (Ef 5, 27). Niech nas wszystkich ogarnie ojcowskim sercem – św. Józef, patron Kościoła".

Abp Skworc rezygnuje

Przypomnijmy, że w piątkowym komunikacie przekazano, że "działając na podstawie przepisów Kodeksu Prawa Kanonicznego i motu proprio Papieża Franciszka Vos estis lux mundi, Stolica Apostolska – w następstwie zgłoszenia dokonanego przez abp. Wiktora Skworca – przeprowadziła postępowanie w celu zbadania sygnalizowanych zaniedbań dokonanych przez niego, jako biskupa tarnowskiego, w sprawach wykorzystania seksualnego popełnionego wobec osób małoletnich przez dwóch kapłanów tej diecezji.

W dalszej jego części poinformowano, że po zakończeniu dochodzenia abp Wiktor Skworc złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Stałej Konferencji Episkopatu Polski; złożył rezygnację z funkcji przewodniczącego Komisji ds. Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski; zobowiązał się wesprzeć finansowo – z prywatnych środków – wydatki diecezji tarnowskiej związane ze sprawami wykorzystania seksualnego oraz poprosił o wyznaczenie Arcybiskupa Koadiutora.

