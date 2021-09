Rusza Kongres Eucharystyczny w Budapeszcie. Wśród uczestników kard. Sarah

W niedzielę 5 września rozpoczyna się 52. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny. Wydarzenie w stolicy Węgier będzie trwało do 12 września. W programie jest m. in. otwarcie niezwykłej wystawy. Kard. Péter Erdő z Budapesztu powiedział, że wydarzenie będzie „wielkim znakiem nadziei dla katolików na całym świecie” po okresie epidemii koronawirusa.

Tradycja kongresów eucharystycznych rozpoczęła się we Francji 1881 roku. Od tego czasu co około 4 lata katolicy z całego świata spotykają się, by dać wyraz wiary w obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie oraz rozwoju pobożności i myśli eucharystycznej.

Ponad 25 kardynałów i biskupów zapowiedziało udział

Kongres rozpocznie się na Placu Bohaterów w Budapeszcie o godz. 15:00 występem chóru złożonego z 1000 śpiewaków i Mszą Świętą, którą odprawi kard. Angelo Bagnasco, przewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy. We Mszy udział wezmą węgierscy uczniowie, z których część przystąpi przy tej okazji do pierwszej Komunii Świętej.

Wydarzenia będą odbywać się w Budapeszteńskim Centrum Kongresowo-Wystawienniczym Hungexpo. Weźmie w nich udział ponad 25 kardynałów i biskupów oraz wiele osób świeckich związanych z Kościołem. Na 8 września została zaplanowana Msza Święta konserwatywnego kardynała, Roberta Saraha, który wygłosi też referat.

Wystawa o prześladowaniach chrześcijan

W programie zaplanowano otwarcie wystawy poświęconej prześladowaniom chrześcijan na świecie, stworzonej przy współpracy węgierskiego Muzeum Narodowego oraz działaczy węgierskiego programu pomocy prześladowanym chrześcijanom.

- W wielu krajach wierni mają autentyczną tęsknotę za przyjęciem Eucharystii i odczuwaniem jej obecności i razem z innymi borykają się z wieloma problemami – brakiem wolności religijnej, niepewnością w wyniku konfliktów cywilnych i militarnych, dużymi odległościami połączonymi z brakiem transportu, a także z biedą – wielu społecznościom brakuje środków na budowę miejsca kultu, a nawet utrzymanie swoich księży – skomentowała Regina Lynch z organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie.

Kongres zakończy się Mszą Świętą odprawioną również na Placu Bohaterów przez papieża Franciszka.

