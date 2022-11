W Chicago koniec dyspensy dot. niedzielnej Mszy świętej w związku z COVID-19

Na początku pandemii COVID-19 wiele diecezji udzielało wiernym dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii. Niektóre z nich po krótkim czasie zniosły restrykcje, a wierni powrócili do kościelnych ławek.

Chicago wraca do niedzielnego obowiązku Mszy świętej

Archidiecezja Chicago na taki ruch zdecydowała się dopiero teraz. To ponad 1,5 roku później niż w innych diecezjach i stanach USA. "Drodzy Bracia, kardynał Blase Cupich znosi generalną dyspensę z obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Mszy św., która została wprowadzona w życie na początku pandemii" – napisał wikariusz generalny archidiecezji Chicago bp Robert Casey w e-mailu wewnętrznym do księży.

Ponowny obowiązek uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii wejdzie w życie w pierwszą niedzielę Adwentu 27 listopada. "Kiedy rozpoczynamy nowy rok kościelny w pierwszą niedzielę Adwentu, 26-27 listopada, jest to moment, aby ponowić nasze zaproszenie do tych parafian, którzy są w stanie powrócić na Mszę świętą osobiście, a także odnowić nasze życie w Chrystusie jako wspólnota wierzących" – napisał biskup.

Bp Casey zachęcił księży, by w niedzielę 27 listopada, po homilii przeprowadzili odnowienie przyrzeczeń chrztu św. "Nasze wspólne wyznanie wiary i pragnienia odwrócenia się od grzechu zakończy się obrzędem pokropienia wodą chrztu" – tłumaczył hierarcha. "Bądźcie spokojni o moje modlitwy za was wszystkich i wasze parafie, ponieważ nadal zapraszamy ludzi do pełnego, aktywnego, świadomego i osobistego uczestnictwa we Mszy św. oraz w życiu naszego lokalnego Kościoła" – zakończył wikariusz generalny archidiecezji.

