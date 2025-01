"To kompletne bzdury". Kaczyński o narracji rządu Tuska

– Nie potrzebujemy zmian w SN, to są kompletne bzdury, ta izba jest całkowicie legalna. Powoływanie się na trybunały europejskie nie ma tutaj żadnego sensu – ocenia prezes PiS.

Kaczyński wskazał, że traktat europejski wyraźnie stwierdza, że jeżeli chodzi o organizację sądownictwa, to jest to wyłączna kompetencja państwa członkowskiego. – A poza tym są wyroki TSUE stwierdzające, że jeżeli ktoś jest mianowany przez prezydenta, to jest sędzią i w ogóle nie ma o czym rozmawiać – dodał w rozmowie z dziennikarzami w Sejmie.

– Oczywiście że nie nie zagłosujemy za ustawą incydentalną – mówił dalej.

Kaczyński nie ma też wątpliwości, że Andrzej Domański powinien wypłacić subwencję dla PiS. – Jeżeli tego nie zrobi, to w obecnym systemie, który już nie tylko złamał praworządność, ale w ogóle nie uznaje obowiązywania prawa, po prostu nic, ale jak się zmieni, to będzie musiał ponieść tego konsekwencje – ocenił prezes PiS.

Rząd nie uzna decyzji PKW?

30 grudnia Państwowa Komisja Wyborcza przyjęła sprawozdanie finansowe komitetu PiS, realizując tym samym decyzję kwestionowanej przez rząd i część prawników Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego.

W przyjętej uchwale napisano, że jest ona "immanentnie i bezpośrednio powiązana z orzeczeniem, które musi pochodzić od organu będącego sądem w rozumieniu konstytucji i Kodeksu wyborczego". "PKW nie przesądza przy tym, iż IKNiSP SN jest sądem i nie przesądza o skuteczności orzeczenia" – czytamy w drugim paragrafie uchwały.

Szef PKW Sylwester Marciniak skierował pismo do ministra finansów Andrzeja Domańskiego informując go, że nie ma już przesłanki do obcięcia dotacji PiS. Szef MF dotąd nie zabrał publicznie głosu, natomiast w ciągu ostatnich tygodni podkreślał wielokrotnie, że związany jest uchwałami wydanymi przez PKW.

