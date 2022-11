Uniwersytet Notre-Dame przestaje finansować wydarzenie pro-life. Opowiada się za aborcją

27 października odbyła się uroczystość zorganizowana przez Right to Life Michiana z okazji 50-lecia walki o życie. O wsparcie finansowe poproszono uniwersytet Notre Dame. Uczelnia ta znajduje się w stanie Indiana w Stanach Zjednoczonych i jest katolicką instytucją edukacyjną.

Katolicka uczelnia odmawia wsparcia wydarzenia pro-life

Uniwersytet tym razem odmówił wsparcia organizacji pro-life, choć przez ostatnie ponad 10 lat nie było problemu z finansowaniem wydarzeń na rzecz ochrony życia. Jeden z urzędników uniwersyteckich określił coroczną akcję charytatywną pro-life jako "problematyczną".

Mary Frances Myler z fundacji Right to Life Michiana na łamach "The Irish Rover" wskazała, że "administrator uniwersytetu zdecydował, że zaproszony mówca Right to Life Michiana przekroczył granice akceptowalnego dyskursu pro-life". Chodzi o Bena Shapiro. "Uczelnia, obawiając się, że związek z Shapiro zaszkodzi jej dobremu imieniu, zdecydowała się nie uczestniczyć w tegorocznym benefisie pro-life. Nie przyszli, nie dali 200 dolarów – nie mówiąc już o zwykłej kwocie" – napisała Myler.

Jak podaje portal Life Site News, uczelnia oprócz odmowy finansowania wydarzenia, zabroniła wszelkim grupom związanym z uniwersytetem Notre-Dame kupować bilety i wspierać benefis.

Tymczasem Myler podkreśliła, że Gender Studies Program oraz Institute on Race and Resilience współsponsorowały społeczne nauczanie prowadzone przez obrońców opieki reprodukcyjnej w Centrum Dziedzictwa Praw Obywatelskich o nazwie »Post-Roe America: Przekrój feministycznego sensu zakazów aborcji«". Jedna z panelistek była pracownica Planned Parenthood i Narodowej Federacji Aborcyjnej. Podczas wydarzenia wystąpił też Eli Williams, wolontariusz w placówkach aborcyjnych.

Czytaj też:

Katoliccy lekarze z całego świata reagują na nominacje do Papieskiej Akademii ŻyciaCzytaj też:

Kentucky: Biskupi poparli pełną ochronę życia poczętego w stanowej Konstytucji