Film "Grób Rybaka". Drugi odcinek już wkrótce!

Scenariusz filmu "Grób Rybaka" oparty był na jedynej polskiej książce opisującej badania watykańskich podziemi, napisanej na podstawie śledztwa dziennikarskiego redaktora naczelnego tygodnika "Do Rzeczy" Pawła Lisickiego. – Dlaczego znalezienie grobu i zwłok świętego Piotra odbiło się tak niewielkim echem? Może w dzisiejszym dialogiczno-ekumenicznym świcie zbyt głośne mówienie byłoby kłopotliwe dla powątpiewających i inaczej wierzących? Wielu w ogóle nie słyszało o największym odkryciu archeologicznym XX wieku, o największym w ogóle odkryciu archeologicznym w dziejach Kościoła. Tym bardziej trzeba o nim opowiedzieć – podkreśla Paweł Lisicki.

Historia odkrywania grobu świętego Piotra rozegrała się w najgorszym okresie II wojny światowej. To wtedy wysłani przez Piusa XII archeologowie odkryli starożytny cmentarz pod Bazyliką i położony w jego centrum grób Apostoła. Na całą niezwykle fascynującą historię można patrzeć jako na ciąg nieprawdopodobnych przypadków, niezwykłych krachów i zbiegów okoliczności albo jak na działanie Bożej Opatrzności.

– Wielkie lewicowe media wciąż podważają istnienie i obecność grobu św. Piotra w Rzymie. Dlaczego to robią? Dlaczego nie chcą uznać tego, co odkryli archeologowie w latach 40. w Rzymie? Dlaczego nie chcą dostrzec grobu św. Piotra, który znajduje się bezpośrednio pod Bazyliką św. Piotra? – mówił redaktor naczelny tygodnika "Do Rzeczy" Paweł Lisicki.

Kiedy drugi odcinek filmu "Grób Rybaka"?

– Film "Grób Rybaka" jest już dostępny od kilku tygodni. Drugi odcinek ukaże się do końca września, co mogę oficjalnie potwierdzić – mówi Paweł Lisicki, red. naczelny "Do Rzeczy".