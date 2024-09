Gniezno. W sobotę wyruszy "pielgrzymka ekumeniczna dla sprawiedliwości klimatycznej"

Coraz częściej w Kościele katolickim możemy spotkać się z promowaniem agendy klimatycznej i programu Zrównoważonego Rozwoju. Jednym z takich przykładów jest Ekumeniczna Pielgrzymka dla Sprawiedliwości Klimatycznej, która w tym roku wyruszy po raz ósmy.

8. Ekumeniczna Pielgrzymka dla Sprawiedliwości Klimatycznej

Inicjatywa pielgrzymki dla klimatu została przygotowana przez Polską Radę Ekumeniczną przy współpracy niemieckiej Bazy Pielgrzymkowej Paryż 2015 po patronatem Ekumenicznej Sieci Współpracy na rzecz Sprawiedliwości Klimatycznej. Trasa pielgrzymki rozpocznie się w sobotę 21 września podczas ekumenicznych obchodów Czasu dla Stworzenia w Gnieźnie. Uczestnicy wyruszą z siedziby metropolity gnieźnieńskiego, prymasa Wojciecha Polaka.

Trasa Ekumenicznej Pielgrzymki dla Sprawiedliwości Klimatycznej zakończy się w Berlinie, gdzie uczestnicy dotrą 16 października br. Tam następnego dnia mają odbyć się spotkania z politykami i ekumeniczne nabożeństwo końcowe. "8. Ekumeniczna Pielgrzymka dla Sprawiedliwości Klimatycznej w szczególności zajmie się kwestią wystarczalności: Jaki jest właściwy poziom naszego zużycia energii i zasobów, aby wszyscy mieli możliwość dobrego życia?" – napisano w komunikacie na stronie pielgrzymkadlaklimatu.pl.

Świecki charakter pielgrzymki

"Poprzez pielgrzymki na globalne szczyty klimatyczne chcemy zwracać uwagę na globalne wymiary zmian klimatu i dalej przyczyniać się do postępów w dyskursie wokół kwestii sprawiedliwości (sprawiedliwa dystrybucja, równoważenie obciążeń)" – zwracają uwagę organizatorzy. Wydarzenie jest więc "pielgrzymką" tylko z nazwy, ponieważ w praktyce ma ono świecki charakter.

"Idea pielgrzymki daje możliwość wybrania się w drogę z różnymi osobami i uwrażliwienia się na zagadnienie sprawiedliwości klimatycznej. W mediach chcemy prowadzić skuteczną kampanię PR. Ponadto należy pozyskać możliwie wiele osób wspierających katalog postulatów, który przedstawia horyzont oczekiwań ruchu ekumenicznego i światowego Kościoła wobec szczytów klimatycznych" – przekonują twórcy pomysłu pielgrzymki klimatycznej. Przy okazji zapraszają wszystkich, bez względu na wyznanie.

Hasłem Ekumenicznej Pielgrzymki dla Sprawiedliwości Klimatycznej jest wezwanie "Idźcie!". "Drogi pielgrzymek prowadzą na kolejne szczyty klimatyczne ONZ (tzw. COP), ale również do innych miejsc, np. tych związanych z międzynarodowymi wydarzeniami ekumenicznymi" – przekazano na stronie inicjatywy. Ekumeniczna Pielgrzymka dla Sprawiedliwości Klimatycznej przyłącza się do idei Pielgrzymki Sprawiedliwości i Pokoju, do której zaprasza Światowa Rada Kościołów.

