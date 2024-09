Papież Franciszek nie pojedzie do Paryża na ponowne otwarcie katedry Notre Dame

15 kwietnia 2019 w katedrze Notre Dame w Paryżu wybuchł pożar, który spowodował ogromne zniszczenia. Doszło m.in. do zawalenia się dachu oraz części sklepień, a także iglicy katedry. Przyczyny pożaru były badane przez prokuraturę śledczą. Według prokuratury nie doszło do celowego podpalenia. Przyjmuje się, że powodem rozprzestrzeniania ognia było niedopatrzenie w czasie prowadzonych prac remontowych. Z pożaru udało się uratować relikwię korony cierniowej Jezusa Chrystusa.

Teraz prace odbudowy świątyni dobiegają końca. Na 8 grudnia 2024 roku zaplanowano ponowną rekonsekrację świątyni. Data ta przewidziana jest już od dłuższego czasu. Już w grudniu 2023 roku prezydent Francji Emmanuel Macron zapowiedział, że zaprosi papieża Franciszka na uroczystości ponownego otwarcia katedry Notre Dame. – Zaproszenie zostanie wystosowane. Ale to nie do mnie należy udzielanie odpowiedzi w jego imieniu" – mówił wówczas Macron w wywiadzie dla stacji France 2.

Papież Franciszek nie pojedzie do Paryża na rekonsekrację

Jak podała Catholic News Agency, Ojciec Święty, mimo zaproszenia Emmanuela Macrona, definitywnie odmówił pielgrzymki do Paryża i udziału w rekonsekracji Notre Dame. Papież mówił o tym na pokładzie samolotu, wracjąc z pielgrzymki do Azji Południowo-Wschodniej. "Nie pojadę do Paryża" – przekazał Franciszek dziennikarzom.

Ponowne otwarcie najważniejszej katedry we Francji zaplanowano na 8 grudnia w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Tego dnia każdego roku papież Franciszek uczestniczy w modlitwie w pobliżu Schodów Hiszpańskich w Rzymie.

Czytaj też:

Zginął generał Jean-Louis Georgelin. Odpowiadał za odbudowę katedry Notre DameCzytaj też:

Prezydent mianował nowego nadzorcę odbudowy katedry Notre-Dame